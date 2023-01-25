ایران ۳۰ فرد و ۴ نهاد از انگلیس و اتحادیه اروپا را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای از اعمال تحریم علیه برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس خبر داد.

متن این بیانیه و اسامی افراد و نهادهای تحریم شده از سوی کشورمان به شرح زیر است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذیربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه، به عنوان عمل متقابل، اشخاص و نهادهای زیر را در حوزه اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس به علت حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، ترویج خشونت و ناآرامی در ایران، نشر اکاذیب و ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و نیز مشارکت در تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران که به مثابه تروریسم اقتصادی می‌باشد، تحت تحریم قرار می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت اقدامات اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل و نیز خودداری از مقابله با اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور که نقض تعهدات بین المللی در حوزه مبارزه با تروریسم می‌باشد، اعلام می‌دارد که اقدام آن‌ها در اعمال و تشدید تحریم‌های ظالمانه، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد می‌باشد.

کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت.

الف) اتحادیه اروپا:

نهادها و شرکت‌ها:

۱) رادیوی J مستقر در فرانسه؛

۲) گروه دوستان اسرائیل (رژیم صهیونیستی) در پارلمان اروپا موسوم به EFI؛

۳) شرکت ساختمانی Bau Heberger به دلیل مشارکت در ساخت تأسیسات کارخانجات تولید سلاح‌های شیمیایی در خاک عراق در دوران جنگ تحمیلی.

اشخاص:



۱. الییور کلن (Oliver Klein)، وزیر مشاور در امور شهری و اسکان فرانسه؛

۲. دیتمار کوشتر ((Dietmar Koster، نماینده آلمان در پارلمان اروپا؛

۳. سرهنگ تیمو هایم باخ (Timo HEIMBACH)، فرمانده نیروهای آلمانی در اردن؛

۴. دنیس ترینگ (Dennis Thering)، رئیس فراکسیون دموکرات مسیحی پارلمان ایالت هامبورگ آلمان؛

۵. گرگور لانگه (Geregor Lange)، رئیس پلیس دورتموند آلمان در ارتباط با قتل شهروند سنگالی الاصل توسط پلیس شهر دورتمند؛

۶. سرهنگ تیم تسان (Tim Zahn)، رئیس مرکز امنیت سایبری ارتش آلمان؛

۷. آن هیدالکو (Anne Hidalgo)، شهردار پاریس؛

۸. فرانسوآ بشیو (Francois Bechieu)، معاون شهردار منطقه ۱۹ پاریس؛

۹. ژیلبرت میتران (Gilbert Mitterrand)، نماینده پیشین پارلمان فرانسه؛

۱۰. ژراد بیارد (Gerad Biard)، سردبیر شارلی ابدو؛

۱۱. لوران سوریسو (Laurent Sourisseau)، مدیر انتشاراتی شارلی ابدو؛

۱۲. سیلوی کما (Silvie Coma)، معاون مدیر انتشاراتی شارلی ابدو؛

۱۳. برنارد هنری لوی (Bernard-Henry Levy) از فرانسه؛

۱۴. امانوئل اسلار (Emmanuel Slaars)، فرمانده فرانسوی عملیات مأموریت ائتلاف دریایی اروپا در خلیج فارس و تنگه هرمز؛

۱۵. لوکاس ماندل (Lukas Mandl)، نماینده اتریش در پارلمان اروپا؛

۱۶. آنا بونفریسکو (Anna Bonfrisco)، نماینده ایتالیا در پارلمان اروپا؛

۱۷. عبیر السهلانی (Abir Al-Sahlani)، نماینده سوئد در پارلمان اروپا؛

۱۸. بارت خروتوئیس (Bart Groothuis)، نماینده هلند در پارلمان اروپا؛

۱۹. تیئس رویتن (Thijs Reuten)، نماینده هلند در پارلمان اروپا؛

۲۰. ویدال کوادراس( Alejo Vidal-quadras)، نماینده سابق اسپانیا در پارلمان اروپا

۲۱. راسموس پالودان (Rasmus Paludan)، اهانت کننده به قرآن کریم؛

۲۲. ادوین واگنسولد (Edwin Wagensveld)، اهانت کننده به به قرآن کریم.

ب) انگلیس:

نهادها و شرکتها:

نهاد هانری جکسون (Henry Jackson Society)

اشخاص:

۱. خانم ویکتوریا پرنتیس (Victoria Prentis)، دادستان کل بریتانیا؛

۲. مایکل تاملینسون (Michael Tomlinson)، معاون دادستان کل بریتانیا؛

۳. ریچارد دیرلاو (Richard Dearlove)، رئیس پیشین سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا؛

۴. پاتیک ساندرز (Patrick Sanders)، رئیس ستاد کل ارتش بریتانیا؛

۵. الکس یانگر (Alex Younger)، رئیس پیشین سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا MI۶؛

۶. فیل کاپل (Phil Capel) مدیر کل زندان‌های بریتانیا؛

۷. لیام فاکس (Liam Fox) وزیر دفاع سابق بریتانیا؛

۸. بتان دیوید (Bethan David) رئیس بخش ضد تروریسم بریتانیا.