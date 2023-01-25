ساخت و سازهای البرز از مدار قانون خارج نشود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه قرارگاه تأمین مسکن استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه ناظران و مجریان ساخت و سازها در استان باید بر روند اجرا تسلط داشته باشند، افزود: استحکام بنا و پیشرفت ساخت و ساز بر مبنای قانون باید رعایت شود.
وی ادامه داد: کارگروههای ذیل قرارگاه تأمین مسکن استان باید هر هفته جلسه برگزار کنند و موضوعات مرتبط را بررسی و به قرارگاه گزارش دهند.
عبداللهی گفت: فرمانداران باید نسبت به احصای موانع اجرای نهضت ملی مسکن در حوزه خود اقدام کرده و مسائل مربوط به شهرداریها را در محل شهرداری رسیدگی و حل کنند.
وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی از تشکیل تعاونیهای مسکن کارکنان خود، گزارش دقیقی ارائه دهند و هر چه سریعتر برای این منظور اقدام کنند.
استاندار البرز گفت: باید بستههای حمایتی برای ازدواج جوانان در ستاد مربوطه تعریف شود و طرح جامعی در این خصوص ارائه شود تا با بسیج مجموعه استان بتوانیم اقدامی نوین را رقم بزنیم.
وی افزود: شهرداریها باید روند صدور جواز و پایان کار را تسریع کنند تا برنامههای نهضت ملی مسکن در استان سرعت بیشتری پیدا کند.
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