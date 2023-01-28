سفر تک درنای سیبری از بلژیک به ایران چقدر آب خورد؟

غلامرضا ابدالی سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات ورود یک قطعه درنا از مرکز تکثیر و حفاظت درناها در بلژیک اظهارداشت: این اقدام با هماهنگی کامل امور بین الملل سازمان مخیط زیست و دامپزشک مربوطه انجام گرفته و کنوانسیون مربوط به نقل و انتقالات حیوانات به کشورها کاملاً در جریان این موضوع بوده است.

وی افزود: این اقدام نه با هدف زادآوری و تهیه جفت برای امید (تک درنای سیبری در ایران) بلکه با هدف پیدا کردن همسفر برای امید جهت حفظ مسیر تردد آنها از سیبری به ایران و ورود دیگر خانواده‌های درنا نیز از سیبری است.

دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ مبلغی به بلژیک برای این موضوع پرداخت نکرده و به صورت رایگان و برای حفظ مسیر حرکت درناها این اقدام صورت گرفته است.

گفتنی است؛ امید که یک درنای سیبری نر است، آخرین بازمانده از جمعیت غربی درنای سیبری است. این پرنده وفادار به اقلیم مازندران از ۱۴ سال پیش با وجود از دست دادن جفتش "آرزو" همچنان برای زمستان‌گذرانی به مازندران می‌آید. این درنا سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ برای زمستان‌گذرانی به مازندران نیامد که باعث نگرانی دوستداران محیط زیست شده بود.دو روز پیش یک قطعه درنا از مرکز تکثیر و حفاظت درناها در بلژیک از مسیر هواپیمایی بلژیک به قطر و سپس به ایران آمد و به تالاب بین المللی فریدونکنار منتقل شد تا همسفری برای امید باشد.