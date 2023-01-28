به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنا، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: مطابق برنامهریزی صورت گرفته، مصوبه لازم برای محاسبه و انتشار سه شاخص جدید در بازار فرابورس، از کمیته شاخص اخذ شد.
عشقی تشریح کرد: مطابق آخرین تصمیماتی که در کمیته شاخص اتخاذ شده، مقرر شد، محاسبه و انتشار سه شاخص هم وزن، کل قیمت و هموزن قیمت در بازار فرابورس اجرایی شود. با توجه به لزوم تمهیدات فنی، این تصمیم بهطور تقریبی طی روزهای آتی عملیاتی شده و سه شاخص مذکور به صورت عمومی در وبسایت مدیریت فناوری (tsetmc.ir) منعکس و منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت تنوع شاخصها در بازار سرمایه، بیان کرد: در بازار فرابورس تنها یک شاخص (شاخص کل فرابورس) وجود داشت اما با محاسبه و انتشار شاخصهای جدید، فعالان میتوانند با سنجههای بیشتری بازار فرابورس را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند. به دلیل تمرکز و ناهمگن بودن ارزش بازار ناشران حاضر در فرابورس، نیاز دسترسی به شاخصهای متنوعتر از جنس شاخصهای هم وزن وجود داشت که با تصمیم کمیته شاخص، این اتفاق رخ داد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد: فرمول و مفهوم شاخصهای جدید فرابورس، مشابه شاخصهای نظیر خود در بورس تهران است.
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