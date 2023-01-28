لزوم تزریق واکسن یادآور کرونا توسط شهروندان قمی تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی قم با حضور رئیس و معاونین دانشگاه برگزار که در آن بر لزوم رعایت دستورات بهداشتی و تزریق واکسن تاکید شد.

مهدی مصری رئیس دانشگاه در این جلسه گفت: هر شهروندی که شش ماه از تزریق آخرین واکسن گذشته باشد، باید واکسن یادآور را مجدد تزریق کند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه در آستانه عید نوروز و تعطیلات هستیم و مسافرت ها و دید و بازدیدها نیز در این ایام زیاد می شود، از هم اکنون باید تزریق واکسن در دستور کار بوده تا در ایام عید گرفتار بیماری نشویم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تاکید کرد: باید در مورد کرونا رصدهای لازم انجام و گروه های بهداشتی تحقیقات و پایش داشته تا دچار پیک نشویم.

مصری در مورد آنفلوآنزا و دیگر بیماری های تنفسی گفت: در این خصوص نیز باید بیمارستان ها نهایت دقت و پیگیری را داشته باشند و در راستای رفع مشکلات بکوشند.

وی بر دپوی داروی مورد نیاز استان تاکید کرد و گفت: معاونت غذا و دارو باید پیگیری های لازم را در این خصوص داشته باشد تا همیشه دپوی مورد نیاز استان، وجود داشته باشد و از سوی دیگر رصدهای مورد نیاز از سطح داروخانه های استان انجام شود.

سیامک محبی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این جلسه گفت: وضعیت کرونا در قم وضعیت ثابتی است ولی نمی توانیم بگوییم که پیک کرونا تمام شده است و باید همچنان مراقبت های لازم را داشته باشیم.