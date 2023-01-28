مدارس شهرستان سلماس نیز غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایحان غربی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: به جهت وقوع زمین لرزه خوی و شدت لرزش آن در شهرهای مجاور، در روز شنبه و همچنین استمرار پس‌لرزه های نسبتاً شدید، با مد نظر قرار دادن مخاطرات احتمالی آتی ناشی از خروج دانش‌آموزان به هنگام وقوع پس‌لرزه‌ها، آموزش در مدارس این شهرستان ها در تمامی مقاطع تحصیلی دولتی و غیردولتی طی روز یکشنبه ۹ بهمن ماه، بصورت مجازی و در بستر سامانه شاد، استمرار می یابد.

در این راستا به دلیل وقوع زمین لرزه و تداوم پس لرزه مدارس خوی، چایپاره و سلماس و نیز به دلیل بارش برف مدارس سردشت امروز یکشنبه غیرحضوری هستند.