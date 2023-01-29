۶۶ زمین لرزه در خوی ثبت شد/تداوم پس لرزه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام مرکز پایش زمین لرزه دانشگاه ارومیه، بعد از زلزله اصلی به بزرگی ۵.۹ ریشتر در ساعت ۲۱:۴۴:۴۴ روز شنبه ۸ بهمن ماه شهرستان خوی، ۶۶ پس لرزه در اطراف این شهر تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۹ بهمن ماه ثبت و به شبکه لرزه نگاری کشور به صورت آنلاین مخابره شده است.

بزرگترین پس لرزه ۴.۵ ریشتر بود که امروز ساعت ۱۸:۱۱ به وقوع پیوست.

۴ پس لرزه بین ۴ تا ۵ ریشتر، ۲۲ پس لرزه بین ۳ تا ۴ و ۴۰ پس لرزه ۲ تا ۳ ریشتر تا ساعت ۲۳ یکشنبه ۹ بهمن ماه ثبت شده است.

پس لرزه‌ها در خوی همچنان ادامه دارد