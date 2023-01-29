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۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۰:۲۳

مرکز پایش زمین لرزه دانشگاه ارومیه:

۶۶ زمین لرزه در خوی ثبت شد/تداوم پس لرزه ها

۶۶ زمین لرزه در خوی ثبت شد/تداوم پس لرزه ها

ارومیه - بنا بر اعلام مرکز پایش زمین لرزه دانشگاه ارومیه ۶۶ زمین لرزه و پس لرزه در خوی تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۹ بهمن ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام مرکز پایش زمین لرزه دانشگاه ارومیه، بعد از زلزله اصلی به بزرگی ۵.۹ ریشتر در ساعت ۲۱:۴۴:۴۴ روز شنبه ۸ بهمن ماه شهرستان خوی، ۶۶ پس لرزه در اطراف این شهر تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۹ بهمن ماه ثبت و به شبکه لرزه نگاری کشور به صورت آنلاین مخابره شده است.

بزرگترین پس لرزه ۴.۵ ریشتر بود که امروز ساعت ۱۸:۱۱ به وقوع پیوست.

۴ پس لرزه بین ۴ تا ۵ ریشتر، ۲۲ پس لرزه بین ۳ تا ۴ و ۴۰ پس لرزه ۲ تا ۳ ریشتر تا ساعت ۲۳ یکشنبه ۹ بهمن ماه ثبت شده است.

پس لرزه‌ها در خوی همچنان ادامه دارد

کد مطلب 5695589

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