https://mehrnews.com/x3cMwn ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۱ کد مطلب 6913672 استانها بوشهر استانها بوشهر ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۱ راهپیمایی شبانه مردم انقلابی آبدان بوشهر- راهپیمایی شبانه مردم انقلابی آبدان در دفاع از نظام اسلامی و نیروهای مسلح برگزار شد. دریافت 37 MB کد مطلب 6913672 کپی شد مطالب مرتبط ضیاءآباد در شب ۱۶۳؛ اجتماع مردم در امتداد یک حضور مداوم مهرگان در شب ۱۶۳؛ یک شب دیگر از روایت همبستگی مردم تجمع شبانه مردم کردکوی در حمایت از انسجام و همبستگی ملی تجمع شبانه مردم کلاله؛ تأکید بر وحدت و همدلی برچسبها بوشهر آبدان تجمع مردمی
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