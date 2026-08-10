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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۱

راهپیمایی شبانه مردم انقلابی آبدان

راهپیمایی شبانه مردم انقلابی آبدان

بوشهر- راهپیمایی شبانه مردم انقلابی آبدان در دفاع از نظام اسلامی و نیروهای مسلح برگزار شد.

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کد مطلب 6913672

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