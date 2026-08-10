https://mehrnews.com/x3cMw8 ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۰ کد مطلب 6913661 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۰ دیار آفتاب در قاب ۱۶۳؛ حماسهای از جنس حضور اراک- در این ویدئو حماسه حضور مردم دیار آفتاب در ایستگاه ۱۶۳ را ملاحظه میکنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6913661 کپی شد مطالب مرتبط صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه ضیاءآباد در شب ۱۶۳؛ اجتماع مردم در امتداد یک حضور مداوم مهرگان در شب ۱۶۳؛ یک شب دیگر از روایت همبستگی مردم صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری تجمع شبانه مردم کردکوی در حمایت از انسجام و همبستگی ملی تجمع شبانه مردم کلاله؛ تأکید بر وحدت و همدلی برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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