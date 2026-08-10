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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۰

دیار آفتاب در قاب ۱۶۳؛ حماسه‌ای از جنس حضور

دیار آفتاب در قاب ۱۶۳؛ حماسه‌ای از جنس حضور

اراک- در این ویدئو حماسه حضور مردم دیار آفتاب در ایستگاه ۱۶۳ را ملاحظه می‌کنید.

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کد مطلب 6913661

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