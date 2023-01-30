ضرورت تهیه بانک جامع اطلاعاتی با رویکرد نظارت برخط

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماندیشی دیوان محاسبات کشور با مدیران مراکز پژوهشی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات با حضور سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
در این جلسه که مسئولانی از مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه کشور، پارک اندیشگاهی دانشگاه تهران و جمعی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و اندیشکدهها حاضر بودند، مسائلی همچون بهبود روند بودجهریزی، ارزیابی الکترونیک در برنامههای آتی دیوان محاسبات و همافزایی متقابل میان دستگاههای نظارتی و حسابرسی عملکرد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
احصای نقاط قوت و ضعف و ارائه الگوهای جدید در حوزه حسابرسی عملکرد و همچنین تهیه بانک جامع اطلاعاتی با رویکرد نظارت برخط، از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.
دستغیب در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، خواستار تعمیق و گسترش همافزاییها میان ارکان این نهاد نظارتی با مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاهی شد.
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