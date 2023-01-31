موتور جستجوی چینی رقیب Chat GPT را ارائه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این هوش مصنوعی براساس سیستم Ernie شرکت باید بنا می شود که یک مدل ماشین یادگیری مقیاس کلان است و طی چند سال آموزش داده و در درک زبان طبیعی و تولید آن مهارت یافته است.

سیستم هوش مصنوعی منبع بازChat GPT با قابلیت پاسخ دادن به سوالات واقعیت محور، نوشتن مانند انسان و حتی ایجاد کد در این اواخر دنیای فناوری را زیر و رو کرده است. مایکروسافت در سال ۲۰۱۹ میلادی یک میلیارد دلار در شرکت سازنده آن(Open AI) سرمایه گذاری کرد و طبق گزارش ها تصمیم دارد بخش هایی از Chat GPT را در موتور جستجوی بینگ وارد کند.

در این میان گوگل نیز این فناوری را به مثابه تهدیدی برای کسب و کار جستجوی خود قلمداد می کند و تصمیم دارد توسعه فناوری هوش مصنوعی مشابه را سرعت بخشد. طبق گزارش ها ساندار پیچای مدیر ارشد اجرایی این شرکت درباره Chat GPT هشدار داده است.

این درحالی است که بایدو در حوزه رشد جستجو از رقبای خود عقب تر ماند و اپلیکیشن های مشابه Chat GPT را راهی برای جلو زدن از آنها می داند.