به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی مسجد لطفعلی خان، موسی بن جعفر، مسجد، امام هادی کشتارگاه، حاجی پیرلو، مسجد یازهرا، حسینیه ثارالله و مصلای امام خمینی ارومیه برای اسکان و خدمات دهی به زلزله‌زدگان خوی تعیین شده است.

همچنین موکب حسینیه اعظم ثارالله ارومیه ضمن حضور در مناطق زلزله زده و برپایی آشپزخانه روزانه ۱۵ هزار پرس غذا پخت و بین زلزله زدگان توزیع می‌کنند.

«موکب حسینیه اعظم ثارالله ارومیه» با هدف کمک رسانی به مردم زلزله زده خوی، ارائه خدمات به مردم شریف این شهرستان و برقراری آرامش در کنار دیگر نهادها و گروه‌های خدمت رسان استقرار یافتند.

همچنین طبخ و توزیع ۱۵ هزار پرس غذا به صورت روزانه و هر وعده ۵ هزار پرس بین زلزله‌زدگان نیز در موکب آغاز شده است.

«موکب حسینیه اعظم ثارالله ارومیه» تا عادی شدن شرایط برای زلزله‌زدگان، در خوی حضور دارند.