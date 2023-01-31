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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۹

کدام مساجد ارومیه برای اسکان زلزله‌زدگان خوی آماده شد؟

کدام مساجد ارومیه برای اسکان زلزله‌زدگان خوی آماده شد؟

ارومیه - اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از آماده سازی مساجد ارومیه برای اسکان زلزله زدگان خوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی مسجد لطفعلی خان، موسی بن جعفر، مسجد، امام هادی کشتارگاه، حاجی پیرلو، مسجد یازهرا، حسینیه ثارالله و مصلای امام خمینی ارومیه برای اسکان و خدمات دهی به زلزله‌زدگان خوی تعیین شده است.

همچنین موکب حسینیه اعظم ثارالله ارومیه ضمن حضور در مناطق زلزله زده و برپایی آشپزخانه روزانه ۱۵ هزار پرس غذا پخت و بین زلزله زدگان توزیع می‌کنند.

«موکب حسینیه اعظم ثارالله ارومیه» با هدف کمک رسانی به مردم زلزله زده خوی، ارائه خدمات به مردم شریف این شهرستان و برقراری آرامش در کنار دیگر نهادها و گروه‌های خدمت رسان استقرار یافتند.

همچنین طبخ و توزیع ۱۵ هزار پرس غذا به صورت روزانه و هر وعده ۵ هزار پرس بین زلزله‌زدگان نیز در موکب آغاز شده است.

«موکب حسینیه اعظم ثارالله ارومیه» تا عادی شدن شرایط برای زلزله‌زدگان، در خوی حضور دارند.

کد مطلب 5696777

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