۷ هزار نفر در جام بازیهای الکترونیک شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین جام بازی های الکترونیکی شهر تهران امروز سه شنبه با حضور حسین اوجاقی رئیس سازمان ورزش شهرداری برگزار شد.

حسین اوجاقی در این نشست گفت: علاوه بر کالبد شهر، روح و مردم شهر هم مهم هستند. بخشی از این بر عهده سازمان ورزش است و این سازمان وظیفه دارد به مردم برای نشاط خدماتی ارائه کند. رویکرد ما خانواده محور و هویت بخشی به محلات است.

وی افزود: کارهای ما در جهت ایجاد نشاط اجتماعی است. در جشنواره آرمان ۵۲ جشنواره و رویداد برای محلات تعیین شده و در ابعاد مختلف است که بخش ورزش آن در سازمان ورزش انجام میشود.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران تصریح کرد: بخشی از ورزشها ورزش رایانه ای است و بیش از ۳۰ میلیون نفر درگیر آن هستند. این سونامی با گوشی های هوشمند ایجاد شد. قشر جوان و نوجوان درگیر ین بازیها هستند.

اوجاقی گفت: چندی پیش طرح بازیهای رایانه ای ارائه شد و می تواند رویداد کم نظیری باشد. تا ۱٨ بهمن ثبت نام است و بازیها از ۲۳ بهمن آغاز می شود. پیش بینی ما حضور ۷ هزار نفر است و مسابقات به صورت حضوری برگزار می شود. جوایز نفیسی هم از طرف اسپانسرها پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقات می تواند به حدی بزرگ باشد که حتی یک انتخابی برای تیم ملی ورزشهای رایانه ای محسوب شود.

در بخشی از این نشست خبری، اوجاقی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تیمداری شهرداری در ورزش گفت: در برنامه چهارم شهرداری کلمه استعدادیابی و کمک به ورزش قهرمانی اضافه شده است که این دست ما را باز می کند. اگر بخواهیم تیمداری کنیم ورزشی خواهد بود که مختص تهران و تهرانی ها باشد و مثلا برای کشتی نباید سراغ کشتی گیران مازندران برویم.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این نشست محمد مشهدی یاری رئیس بخش تفریحات شهرداری گفت: پنج رشته برای زنان و مردان انتخاب شده است. بخاطر مشکلاتی نتوانستیم از بازی های ایرانی استفاده کنیم. از نفر اول تا شانزدهم هر رشته جایزه می گیرند. دو سوله برج میلاد برای بازی ها در حال تجهیز است. بزرگترین مسابقات الکترونیک ایران را برای اولین بار برگزار می کنیم.

علاوه بر این، محمود آزوش مسئول کمیته برگزاری مسابقات انجمن ورزشهای الکترونیک ایران گفت: نفرات برتر بازیهای رایانه ای نماینده تهران در مسابقات انتخابی تیمهای ملی هستند.

وی افزود: اولین بار ورزشهای الکترونیک در بازی های آسیایی هانگژو برگزار می شود و بعد از این مسابقات، نگاه ها به ورزش های الکترونیک عوض می شود.

آزوش گفت: سال بعد جام جهانی رومانی و رقابتهای فیلیپین را داریم. سال شلوغی خواهیم داشت و باید چند دوره انتخابی تیم ملی بگذاریم.