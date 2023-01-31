به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با برگزاری «گردهمایی مدیران مراکز درمانی با تولیدکنندگان محصولات حوزه درمان ناباروری» فرصتی جدید برای افزایش ظرفیت تولید محصولات داخلی در زمینه درمان ناباروری فراهم میشود.
این گردهمایی توسط ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری ۱۸ بهمنماه سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد تا معاونت علمی گامی اثرگذار در جهت حمایت از طرحهای فناورانه خانواده و جوانی جمعیت بردارد.
با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و توسعه شرکتهای دانش بنیان و افزایش ظرفیت کشور برای تولید محصولات حوزهی درمان ناباروری، گردهمایی با حضور مدیران مراکز درمانی و تولیدکنندگان این صنعت برگزار میشود.
«آشنایی متقابل مدیران و مسئولین فنی مراکز درمان ناباروری با شرکتهای فعال و تولیدکننده محصولات»، «معرفی محصولات و ملزومات تولید شده موجود از طرف شرکتهای دانش بنیان»، «ارائه نقطه نظرات مدیران مراکز درمانی در مورد محصولات موجود»، «حمایت از بازاریابی محصولات و تولیدات ایران ساخت» و «ارائه پیشنهادات مدیران مراکز درمانی در مورد تولید محصولات ضروری» از جمله برنامههایی است که در این رویداد مدنظر است.
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