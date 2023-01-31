موشک مافوق صوت با سرعت بیش از ۵ ماخ آزمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این موشک مجهز به موتور اسکرم جت توسعه یافته در شرکت «آئروجت راکتداین» است و سرعت آن در مسافت ۵۶۰ کیلومتر به بیش از ۵ ماخ رسید. موتورهای اسکرم جت در سرعت‌های مافوق صوت به کار می‌روند و طرز کار آنها بسیار مشابه موتورهای رم جت است.

این پرواز آزمایشی پروژه ای مشترک میان دارپا، نیروی هوایی آمریکا، آزمایشگاه تحقیقات نیروی هوایی، لاکهید مارتین و آئروجت راکتداین بود.

در این آزمایش مانند ۲ تست قبلی، وسیله نقلیه هوایی شامل ۲ بوستر موتور موشک جامد، یک پوشش محافظ گلایدر و یک وسیله نقلیه گلایدر حاوی کلاهک جنگی از بمب افکن B-52H بود که پرتاب شد.

موشک پس از پرتاب، به طور خودکار روشن شد و گلایدر را به سرعت مافوق صوت رساند. پس از آن موتور اسکرم جت فعال شد و سرعت گلایدر را در ارتفاع ۱۸ هزار متری زمین به بیش از ۵ برابر سرعت صوت رساند.

به گفته لاکهید مارتین این تست داده های مربوط به موتور اسکرم جت که برای موشک به کار گرفته شده را دوبرابر کرد.

از این داده ها برای ارتقای فناوری و گسترش عملکرد آن قبل از اجرای مرحله ای شامل ۳ پرواز آزمایشی به کار گرفته می شود. در این ۳ پرواز موشک به یک کلاهک واقعی مجهز خواهد شد.