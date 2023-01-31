به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح سه شنبه با حضور معاون وزیر کشور و جمعی از مسئولان استانی، موزه عبرت ایران در بیرجند افتتاح شد.

محمد عباسی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در این مراسم با اشاره به این نکته که در روایات آمده است که امت احمق آنهایی هستند که از تاریخ عبرت نگیرند، اظهار کرد: ملت ایران به امت حضرت موسی (ع) تشبیه شده است و همان طوری که امت آن حضرت با فرعون زمانه خود مبارزه کردند، ملت ایران هم با فرعون زمانه خود به مبارزه برخواست.

به گفته وی زمانی که ملت ایران فهمیدند که خاندان پهلوی جز نوکری برای غرب و آمریکا هیچ کار دیگری انجام نمی‌دهند، به رهبری امام خمینی (ره) دست به قیام بر علیه آنها زدند.

وی با بیان اینکه اگر به عقب برگردیم باز هم انقلاب می‌کنیم، تصریح کرد: آنها حکومت را به امری موروثی تبدیل کرده بودند حال اینکه از نظر حقوقی حکومت تکلیف است و فرد حاکم باید دارای شرایط مختلفی مانند عاقل بودن باشد.

عباسی تاکید کرد: امام (ره) این تفکر را با قیامش نه تنها در ایران بلکه جهان جا انداخت و افتخار می‌کنیم که در زمان آن سفر کرده و آزادگان زمانه خود زندگی کرده و می‌کنیم.