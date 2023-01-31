وزیر میراث فرهنگی به فکر صنعت رو به تعطیل گردشگری باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عباسی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر میراث فرهنگی گفت: این کشور به اندازه کافی اسلام شناس دارد، شما بهتر است به فکر صنعت رو به تعطیلی گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی باشید و توضیح دهید طی مدت وزارت تان چه کاری برای حفظ، احیا و مرمت آثار باستانی کرده‌اید؟

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس یازدهم افزود: هر روز که می‌گذرد در سایه بی توجهی شما در کشور به استان البرز، آثار باستانی و میراث فرهنگی یکی پس از دیگری در حال تعطیل شدن و خراب شدن هستند، ولی شما به جای پرداختن به این امور اصلی، دائماً در حال حاشیه سازی برای دولت و نظام اسلامی هستید. روزی به امر به معروف و روز دیگر به حجاب که از ضروریات دین است هجمه می‌کنید، دست از این کارهای نمایشی و بی حاصل بردارید و به وظایف اصلی خود برسید که این از مطالبات رهبری نظام و مجلس و مردم دین مدار است.