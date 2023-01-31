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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۴۳

فرمانده سپاه ناحیه دنا:

۱۰۰ دانش آموز شهرستان دنا به اردوی راهیان نور اعزام شدند

۱۰۰ دانش آموز شهرستان دنا به اردوی راهیان نور اعزام شدند

یاسوج- فرمانده سپاه ناحیه دنا گفت: ۱۰۰ دانش آموز این شهرستان به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرفانی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: دانش آموزان با برگزاری کاروان‌های راهیان نور با فرهنگ ایثار و شهادت و جانفشانی رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا می‌شوند.

وی بیان داشت: امروز دانش آموزان این شهرستان پس از دو سال وقفه در برپایی اردوهای راهیان نور به دلیل بیماری کرونا، به مدت سه روز به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند.

عرفانی تصریح کرد: ترویج فرهنگ شهادت در جامعه در گرو آشنایی نوجوانان و جوانان با دفاع مقدس است و دانش آموزان شور و اشتیاق زیادی برای اعزام به این اردوها دارند.

کد مطلب 5697109

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