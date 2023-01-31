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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۱۰

مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری اردبیل:

شاعر اردبیلی نامزد جشنواره شعر فجر شد

شاعر اردبیلی نامزد جشنواره شعر فجر شد

اردبیل - مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان اردبیل گفت: اثر مهدی میرزارسول‌زاده در بین پنج نامزد هفدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مزین ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگی حوزه هنری اردبیل اظهار کرد: در هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر که در خانه کتاب و ادبیات با حضور علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات و رضا اسماعیلی دبیر علمی جشنواره شعر فجر برگزار شد شاعر اردبیلی نامزد حضور در جشنواره شعر فجر شد.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره از جشنواره مهدی میرزارسول‌زاده با اثر «شعر نان نمی‌شود!» از بین یک هزار و ۱۷۵ اثر نامزد هفدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر شد.

مزین افزود: جشنواره بین‌المللی شعر فجر یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های ادبی و بزرگترین جایزه شعر در ایران است که از سال ۱۳۸۵ زمستان هر سال برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: امسال ۳ هزار و ۱۲۵ عنوان دفتر شعر به دبیرخانه شعر فجر ارسال شد که از این میزان ۳۲۷ عنوان کتاب درباره شعر شامل نقد و پژوهش، ۳۲۸ در بخش شعر کودک، ۲ هزار و ۴۷۰ عنوان در بخش بزرگسال بود که به تفکیک یک هزار و ۲۰۰ کتاب در بخش شعر نو شامل سپید و نیمایی، یک هزار و ۱۷۵ عنوان در بخش شعر کلاسیک و ۹۵ عنوان در بخش شعر محاوره و ترانه هستند.

مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان اردبیل گفت: اختتامیه «هفدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر» روز جمعه چهاردهم بهمن ماه ۱۴۰۱ در سالن خواجه نصیر مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود و به برگزیده جشنواره شعر فجر مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و شایسته تقدیر ۵۰ میلیون تومان اهدا می‌شود.

کد مطلب 5697114

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