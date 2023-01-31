شاعر اردبیلی نامزد جشنواره شعر فجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مزین ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگی حوزه هنری اردبیل اظهار کرد: در هفدهمین دوره جشنواره بینالمللی شعر که در خانه کتاب و ادبیات با حضور علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات و رضا اسماعیلی دبیر علمی جشنواره شعر فجر برگزار شد شاعر اردبیلی نامزد حضور در جشنواره شعر فجر شد.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره از جشنواره مهدی میرزارسولزاده با اثر «شعر نان نمیشود!» از بین یک هزار و ۱۷۵ اثر نامزد هفدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر شد.
مزین افزود: جشنواره بینالمللی شعر فجر یکی از مهمترین جشنوارههای ادبی و بزرگترین جایزه شعر در ایران است که از سال ۱۳۸۵ زمستان هر سال برگزار میشود.
وی بیان کرد: امسال ۳ هزار و ۱۲۵ عنوان دفتر شعر به دبیرخانه شعر فجر ارسال شد که از این میزان ۳۲۷ عنوان کتاب درباره شعر شامل نقد و پژوهش، ۳۲۸ در بخش شعر کودک، ۲ هزار و ۴۷۰ عنوان در بخش بزرگسال بود که به تفکیک یک هزار و ۲۰۰ کتاب در بخش شعر نو شامل سپید و نیمایی، یک هزار و ۱۷۵ عنوان در بخش شعر کلاسیک و ۹۵ عنوان در بخش شعر محاوره و ترانه هستند.
مسئول واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان اردبیل گفت: اختتامیه «هفدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر» روز جمعه چهاردهم بهمن ماه ۱۴۰۱ در سالن خواجه نصیر مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود و به برگزیده جشنواره شعر فجر مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و شایسته تقدیر ۵۰ میلیون تومان اهدا میشود.
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