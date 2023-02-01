به گزارش خبرنگار مهر، چهل و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از امروز چهارشنبه کار خود را با نمایش ۲۴ فیلم سینمایی آغاز می‌کند. طبق روال دوره‌های قبل، علاوه بر نمایش مردمی آثار راه یافته به این دوره از جشنواره، فیلم‌های سینمایی در سینمای رسانه که در این دوره در محل پردیس سینمایی ملت قرار دارد، برای اهالی رسانه به نمایش گذاشته می‌شود.

امروز قرار است نمایش فیلم‌ها از ساعت ۱۶ با اکران فیلم سینمایی «استاد» به کارگردانی عماد حسینی آغاز شود.

روایت تعرض به زنان در جامعه

فیلم سینمایی «استاد» داستان دختری ۲۴ ساله را روایت می‌کند که دانشجوی رشته معماری است و قصد دارد برای دانشگاهی در اتریش اپلای کند. کارگردانی این فیلم را سیدعماد حسینی برعهده دارد که اولین تجربه سینمایی خود را پشت سر گذاشته است. یکی از نکات جالبی که برای این فیلم اولی می‌توان در نظر گرفت، عوامل همراه کارگردان است.

در واقع بهروز افخمی به‌عنوان تهیه‌کننده و محمدحسین مهدویان به‌عنوان مشاور کارگردان در این پروژه حضور دارند، کارگردانانی که هر دو تجربه‌های موفقی در تولید فیلم‌های اجتماعی داشته‌اند.

حسن معجونی، هدیه حسینی‌نژاد، سجاد بابایی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

داستان فرار مجید صالحی در اولین روز جشنواره

دومین فیلم در روز اول برگزاری جشنواره فیلم فجر را می‌توان یک فیلم دفاع مقدسی دانست، فیلم سینمایی «شماره ده» به کارگردانی حمید زرگرنژاد با موضوع دفاع مقدس ساعت ۱۹ برای اهالی رسانه به نمایش گذاشته می‌شود.

این فیلم که تهیه کنندگی آن را ابراهیم اصغری برعهده دارد درباره مردی است که در آخرین ماه‌های جنگ تحمیلی به اسارت نیروهای عراقی در آمده، وارد اردوگاهی مخوف در نزدیکی‌های مرز می‌شود.

حمید زرگرنژاد پیش از این نیز تجربه ساخت فیلم‌هایی در فضای جنگ را داشته که از آن جمله می‌توان به فیلم «ماهورا» اشاره کرد.

مجید صالحی، حسام منظور، سیامک صفری، مهدی زمین پرداز، بهرنگ علوی، احمد کاوری از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.