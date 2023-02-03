به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خانی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شاهرود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد، بیان کرد: حفر دو حلقه چاه از جمله مواردی است که باید دنبال شود.

وی با بیان اینکه بحث آب قطری و انتقال آن در زمره مطالبات مردم شاهرود است، بیان کرد: ما با این وضعیت در تابستان مشکل کمبود و قطعی آب خواهیم داشت.

نماینده شاهرود و میامی با بیان اینکه کمبود آب تنها مشکل شاهرود نیست بلکه بیش از ۳۰۰ شهر در کشور بحران آبی دارد، گفت: وزارت نیرو توانسته تا حدودی این موضوع را به خوبی مدیریت کند.

خانی همچنین گفت: طرح نیمه تمام فاضلاب شاهرود از دیگر موضوعاتی است که تکمیل آن از اولویت‌های وزارت نیرو قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی شاهرود با مشکل آب و برق مواجه بوده و با توجه به اینکه شرکت زامیاد دو نیز در شهرک صنعتی راه اندازی خواهد شد، نیازمند توجه و عنایت ویژه وزیر نیرو است، گفت: راه اندازی شهرک صنعتی دو شاهرود که دو منظوره به عنوان شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی است، هفته آینده در هفته دولت مطرح خواهد شد.