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۱۴ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۹

نماینده شاهرود و میامی در مجلس:

شاهرود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد

شاهرود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد

شاهرود- نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه شاهرود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد، گفت: تامین آب از جمله مهمترین مشکلات این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خانی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شاهرود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد، بیان کرد: حفر دو حلقه چاه از جمله مواردی است که باید دنبال شود.

وی با بیان اینکه بحث آب قطری و انتقال آن در زمره مطالبات مردم شاهرود است، بیان کرد: ما با این وضعیت در تابستان مشکل کمبود و قطعی آب خواهیم داشت.

نماینده شاهرود و میامی با بیان اینکه کمبود آب تنها مشکل شاهرود نیست بلکه بیش از ۳۰۰ شهر در کشور بحران آبی دارد، گفت: وزارت نیرو توانسته تا حدودی این موضوع را به خوبی مدیریت کند.

خانی همچنین گفت: طرح نیمه تمام فاضلاب شاهرود از دیگر موضوعاتی است که تکمیل آن از اولویت‌های وزارت نیرو قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی شاهرود با مشکل آب و برق مواجه بوده و با توجه به اینکه شرکت زامیاد دو نیز در شهرک صنعتی راه اندازی خواهد شد، نیازمند توجه و عنایت ویژه وزیر نیرو است، گفت: راه اندازی شهرک صنعتی دو شاهرود که دو منظوره به عنوان شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی است، هفته آینده در هفته دولت مطرح خواهد شد.

کد مطلب 5699334

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