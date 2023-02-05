رئیس جمهور وارد خوی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری کشورمان صبح یکشنبه به منظور بازدید از مناطق زلزله زده از طریق فرودگاه خوی وارد این شهرستان شد.

آیت الله رئیسی به همراه تنی چند از اعضای هیئت دولت و با همراهی مسئولان استانی قرار است وضعیت مردم زلزله زده شهرستان خوی را بررسی و دستورات لازم را برای رفع مشکلات و بهبود وضعیت مردم این منطقه صادر کند.

دیدار چهره به چهره با مردم و بازدید از اقدامات انجام شده برای زلزله زدگان و همچنین حضور در اردوگاه‌های زلزله زدگان از جمله برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر روز شنبه هشتم بهمن ماه در شهرستان خوی روی داد که علاوه بر تلفات جانی و مصدومیت تعدادی از هموطنان، خسارت‌های زیادی به بار آورد.