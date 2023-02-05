از رسیدن هلال احمری ها تنها ۴.۵ ساعت پس از زلزله تا جستجوی افراد

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال در برنامه صف اول اظهارداشت: در شهرستان خوی شاهد حضور رئیس جمهور و به صورت میدانی بودیم، ایشان از اردوگاه‌هایی که مردم خوی به صورت اضطراری مستقر بودند و نیز از روستاهایی که به شدت متأثر از زلزله بود، دیدن کردند. از نزدیک دیدار صمیمی با مردم داشتند و برخی از چادرها را از نزدیک دیدند و از شرایط مردم بازدید کردند.

وی افزود: بعد از بازدید میدانی، با هیأت دولت دیدار داشتند و وعده‌هایی که به مردم دادند، عملیاتی کردند. خدماتی که در زلزله خوی انجام شده، وسیع است. همچنین خدمات ارزشمندی از طرف دولت و سازمان‌ها ارائه شد. همه تلاش کردند تا بهترین خدمات به مردم زلزله‌زده ارائه شود.

چهار ساعت و نیم پس از وقوع زلزله در شهرستان خوی بودیم

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه برخی از امدادگران و نجاتگران ما به صورت خودجوش فعالیت می‌کنند، گفت: به محض اطلاع از حادثه زلزله، ما یک هماهنگی با وزیر کشور و رئیس بحران کشور و نمایندگان کشور داشتیم و همراه خود تیم واکنش سریع به شهرستان خوی فرستادیم. چهار ساعت و نیم پس از وقوع زلزله در شهرستان خوی بودیم. برنامه‌ریزی خوبی توسط استاندار در زلزله انجام شده بود.

انجام عملیات جست‌وجو در ۷۲ روستا و سه شهر

کولیوند بیان داشت: در کمتر از ۵ ساعت، عملیات جست‌وجوی ما در ۷۲ روستا و سه شهر، توسط خود استان و کمک امدادگران انجام شده بود. اصلی‌ترین اقدام ما جست‌جو و نجات است تا دردی را کاهش دهیم و مجروحان را به مراکز درمانی کنیم. پس از آن، تمام افرادی که منازلشان آسیب‌دیده بود، اسکان اضطراری دادیم. ۲۷۰۰ واحد مسکونی آسیب جدی دیدند و ۷۵۰۰ واحد منزل مسکونی، آسیب جزئی دیدند.

وی ادامه داد: با توجه به پس‌لرزه‌ها و نگرانی برخی از افراد شهرستان، خیلی‌ها در چادرها و ماشین‌ها شب را به روز رساندند. همزمان پس از زلزله تا ۲۴ اردوگاه برای اسکان اضطراری آماده شد. همان روز با دو هواپیما اقلام ضروری را به بیش از ۴۰۰ تن با همکاری سپاه و ارتش در مدت زمان دو روز به شهرستان رساندیم.

حدود ۱۱۰ اردوگاه تجهیز شده است

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه همکاری در توزیع چادر و اقلام ضروری توسط نیروهای سپاه و ارتش انجام شد، گفت: حدود ۱۱۰ اردوگاه تجهیز شده است. بیشتر اردوگاه‌ها در مدارس و سالن‌های ورزشی هستند. به هر چادر یک وسیله گرمایشی، به صورت استاندارد، کابل و روشنایی و سه شعله پریز برق توسط همکاران اداره برق به اردوگاه‌ها تحویل داده شد. همه دستگاه‌ها با هم همکاری خوبی داشتند و خدمات خوبی برای مردم انجام شد.

بیشتر مشکلات به دخالت افراد غیرمسئول برمی‌گردد

کولیوند افزود: روزانه ۸۰ تا ۹۰ هزار پرس غذا بین مردم توزیع شد. مشکلاتی هم وجود داشت که بیشتر آن‌ها به دخالت افراد غیرمسئول برمی‌گردد. در وجود همه امدادگران حالت جهادی وجود دارد. ما خودمان را شریک غم مردم دیدیم.

وی اعلام کرد: بیش از ۴۴ هزار چادر، برای خانواده‌ها توزیع شد و ۴ برابر خانه‌های آسیب‌دیده چادر توزیع کردیم.

همه افرادی که در فضای باز اسکان دارند، از وسایل گرمایشی بهره‌مند هستند

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه ما تکلیف داریم تا مردم را اسکان اضطراری دهیم، گفت: همه افرادی که در فضای باز اسکان دارند، از وسایل گرمایشی بهره‌مند هستند. افرادی که در سالن ورزشی هستند، سیستم گرمایشی خوبی دارند و غالباً وسایل گرمایشی هم توزیع نشد.

کولیوند افزود: امنیت در اسکان اضطراری مهم است و در صورتی که افراد به صورت تکی چادر بزنند، عدم رعایت ایمنی باعث کشته شدن آنها می‌شود که متأسفانه امروز دو نفر از آن عزیزان را از دست دادیم. خدماتی که در داخل اردوگاه‌ها ارائه می‌شود مرتب و منظم بود و ما حتی در آنجا پزشک هم داریم.

در اردوگاه‌های ما بیمارستان‌سیار دایر شد

وی بیان داشت: برخی از افراد تمایل به حضور و اسکان در اردوگاه‌ها را ندارند. در برخی از اردوگاه‌های وسیع‌تر ماشین‌های لباسشویی دایر شد است. در اردوگاه‌های ما بیمارستان‌سیار دایر شد و مادران باردار، افراد مسن و افرادی که بیماری مزمن داشتند و افراد دارای معلولیت از خدمات درمانی استفاده کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه پزشکان داوطلب برای ارائه خدمات حاضر بودند، اظهارداشت: تیم‌های سحر بعد از وقوع زلزله در محل زلزله حاضر بودند. کارشناسان روانشناسی برای بالا بردن سطح تاب‌آوری در محل زلزله حضور دارند.

وی افزود: خوی ۳۸۴ هزار جمعیت دارد. ما از مساجد این شهرستان هم استفاده کردیم. برخی از خانواده‌ها به خانه اقوام در شهرهای دیگر مراجعه کردند. همچنینخانه‌ها و بناهای مستحکم سالم‌اند و تخریب نشده‌اند.

پایان اسکان اضطراری را اعلام کردیم

کولیوند با بیان اینکه ما پایان اسکان اضطراری را اعلام کردیم، گفت: از امروز وارد مرحله بعد می‌شویم و مردم آرام آرام به خانه‌های خود برمی‌گردند. ما در کنار مردم هستیم و خوی را تنها نمی‌گذاریم.

رئیس جمعیت هلال احمر خاطر نشان کرد: همه امدادگران ما داوطلب هستند و بدون مزد و منت و بدون هیچ‌چشم‌داشتی کار می‌کنند همچنین بیش از ۱۱۰۰ نفر امدادگر خبره، در زلزله فعال هستند. همه افرادی که در بلایای طبیعی همراه جمعیت هلال‌احمر هستند به صورت جهادی و بدون مزد فعال‌اند. آن‌ها الگویی از رزمندگان جنگ هستند.