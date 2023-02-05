به گزار خبرگزاری مهر، سید غلامرضا نعمتپور با اشاره به میزبانی لرستان در چهل و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، اظهار داشت: فیلمهای این جشنواره از دوشنبه ۱۷ بهمن تا دوشنبه ۲۴ بهمن در سانسهای ساعت ۱۶، ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ برای دوستداران هنر هفتم به نمایش در خواهد آمد.
وی با بیان اینکه در سینما استقلال خرمآباد روز دوشنبه سانس اول ساعت ۱۶ به دلیل تقارن با وفات حضرت زینب (س) اکران فیلم نخواهد بود، گفت: در سانس دوم فیلم «آه سرد» به کارگردانی «ناهید عزیزی» و در سانس ۲۰:۳۰ «عطرآلود» به کارگردانی «هادی مقدمدوست» اکران میشود.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گفت: در روز دوم «هفت بهار نارنج» به کارگردانی «فرشاد گلسفیدی»، «هوک» به کارگردانی «حسین ریگی»، «کت چرمی» به کارگردانی «حسین میرزامحمدی» به ترتیب در سانسهای اول تا سوم به نمایش در میآید.
نعمت پور، افزود: فیلم «سرهنگ ثریا» به کارگردانی «لیلی عاج» در روز سوم چهارشنبه ۱۹ بهمن به ترتیب در سانسهای اول و سوم و در سانس دوم «پرونده باز است» به کارگردانی «کیومرث پوراحمد» اکران میشود.
وی، گفت: دوستداران هنر سینما میتوانند در روز پنجشنبه بیستم بهمن در سانس اول و سوم به تماشای فیلم «یادگار جنوب» به کارگردانی «پدرام پورامیری» و «حسن دوماری» و در سانس دوم به تماشای «بعد از رفتن» به کارگردانی «رضا نجاتی» بنشینند.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از فیلمهای «در آغوش درخت» به کارگردانی «بابک خواجه پاشا»، «آنها مرا دوست داشتند» ساخته «محمدرضا رحمانی»، «گلهای باوارده» ساخته «مهرداد خوشبخت» به عنوان فیلمهای روز جمعه یاد کرد و افزود: روز شنبه ۲۲ بهمن در سانس اول و سوم فیلم «کاپیتان» به کارگردانی «محمد حمزهای» فیلمساز لرستانی به نمایش در خواهد آمد و سانس دوم فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی «علیرضا صمدی» اکران خواهد شد.
نعمتپور به اکران فیلم «غریب» ساخته «محمدحسین لطیفی» اشاره کرد و گفت: این فیلم درباره زندگی شهید «محمد بروجردی» است که در هشتمین جشنواره استانی و چهل و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر در سانس سوم روز یکشنبه ۲۳ بهمن اکران میشود.
وی، گفت: در سانس اول ۲۳ بهمن، «چرا گریه نمیکنی»، «علیرضا معتمدی، و در سانس دوم «هایپاور»، «هادی محمدپور» اکران میشود.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گفت: در هشتمین و آخرین روز اکران این فیلمها که مصادف با دوشنبه ۲۴ بهمن است مردم میتوانند به تماشای فیلمهای «جنگل پرتقال»، «آرمان خوانساریان»، «شماره ۱۰» به کارگردانی «حمید زرگرنژاد» و «وابل» به کارگردانی «تورج اصلانی» بنشینند.
علاقهمندان به تماشای فیلمهای این جشنواره میتوانند بلیط مورد نظر خود را از طریق سایت گیشه هفت خریداری کنند.
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