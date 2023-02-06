صعود جوانان بسکتبالیست خراسان شمالی به جمع ۱۲ تیم برتر کشور

احمدرضا سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم طیف افشان پایا به نمایندگی از خراسان شمالی در مسابقات بسکتبال جوانان کشور حضور دارد.

سرپرست تیم طیف افشان پایا ادامه داد: پس از طی مراحل متعدد ۱۲ بازیکن بومی و ۳ بازیکن غیر بومی انتخاب شده و به مسابقات اعزام شدند.

وی افزود: برای نخستین بار تیمی از خراسان شمالی از مرحله اول و دوم صعود کرده و به مرحله سوم رسیده است و در صورت صعود از این بخش به جمع ۸ تیم برتر کشور راه پیدا خواهد کرد.

سعادتی گفت: مسئولان بسکتبال خراسان شمالی تاکنون کمکی به این تیم نکردند و هزینه‌ها عموماً بر دوش خانواده‌ها است.

وی در انتها گفت: علی رغم شرایط مالی دشوار و بی تفاوتی مسئولان که حتی برای پیروزی‌ها یک تماس نیز نگرفتند، نگذاشتیم اعزام تیم لغو شود.