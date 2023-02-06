استان سمنان ۱۱ هزار بافنده فرش دارد/حمایت از تولید با تسهیلات

یادگار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه استان سمنان دارای ۱۱ هزار و ۷۶۰ بافنده فرش و گلیم است، بیان داشت: ۵۸ کارگاه متمرکز در استان سمنان کار تولید فرش و صنعت بافندگی را برعهده دارند که توانسته‌اند ظرفیت بسیار خوبی را در زمینه تولید در این منطقه به خصوص در شرق استان ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه ۳۶ کارگاه بافندگی غیرمتمرکز نیز در استان سمنان وجود دارد، بیان کرد: در مجموع ۹۴ کارگاه تولید فرش و مصنوعات آن در سراسر استان سمنان مشغول به تولید انواع فرش‌ها و زیراندازی دستباف است.

اعطای تسهیلات بانکی

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه در یک سال اخیر ۳۷۰ نفر متقاضی تولید خانگی فرش توانسته‌اند ۱۹۷ میلیارد ریال تسهیلات بانکی حمایت از تولید فرش را دریافت کنند، افزود: در این بازه زمانی ۴۳۱ نفر برای دریافت ۲۹۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید خانگی به بانک‌های عامل استان سمنان معرفی شدند.

احمدی با بیان اینکه در یک سال اخیر همچنین ۷۴۰ مورد بازرسی از کارگاه‌های بیمه شده تولید فرش دستبافت در استان سمنان صورت گرفته است، تاکید کرد: مجموعاً هشت مجتمع قالیبافی در استان سمنان فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته یعنی دهه فجر سال قبل تا امسال مجموعاً ۵۶ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی و … در استان سمنان صورت گرفته است، تاکید کرد: سه هزار و ۴۳۴ مورد پرونده بعد از این بازرسی‌ها تشکیل شده است.

رفع موانع تولید

رئیس صمت استان سمنان با بیان اینکه سه هزار و ۸۴۹ مورد تخلف در این بازرسی‌ها از واحدهای تولیدی محرز شده است، تاکید کرد: مجموع تخلفات صورت گرفته در استان طی یک سال اخیر دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

احمدی با بیان اینکه در یک سال اخیر ۹۰ نشست ستاد رونق تولید و رفع موانع در استان سمنان برگزار و مشکلات ۳۰۳ واحد تولیدی در آن طرح شده است، ابراز داشت: این ستاد ۴۶۱ مورد مصوبه داشته که ۱۷۹ مورد در دست بررسی و ۲۸۱ مورد نیز اقدام شده است.

به گزارش مهر، ایل سنگسر و همچنین روستاهای جنوب دامغان و شاهرود به خصوص طرود قطب‌های تولید فرش در استان سمنان محسوب می‌شوند.