  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۵۸

با تدوین تقویم اجرایی؛

دورخیز سازمان لیگ کشتی برای رویدادهای سال ۱۴۰۲

دورخیز سازمان لیگ کشتی برای رویدادهای سال ۱۴۰۲

سازمان لیگ کشتی تقویم پیشنهادی مسابقات لیگ در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، سازمان لیگ کشتی به عنوان یکی از مهمترین بازوهای فدراسیون کشتی در رسیدن به اهداف مختلف داخلی و خارجی، مدتهاست در فراز و نشیب برگزاری مسابقات لیگ کشتی آزاد و فرنگی قرار داشت که در نهایت موفق به برگزاری این رقابتها شد. این در حالیست که برنامه‌های مهم سازمان لیگ در سالجاری هنوز تمام نشده و باید به زودی تدارکات برپایی رقابتهای جام باشگاه‌های جهان را انجام دهد.

بر این اساس سازمان لیگ کشتی تقویم پیشنهادی سال ۱۴۰۲ رقابت‌های لیگ را به شرح زیر اعلام کرد:

دورخیز سازمان لیگ کشتی برای رویدادهای سال ۱۴۰۲

کد مطلب 5701774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها