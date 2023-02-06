دورخیز سازمان لیگ کشتی برای رویدادهای سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، سازمان لیگ کشتی به عنوان یکی از مهمترین بازوهای فدراسیون کشتی در رسیدن به اهداف مختلف داخلی و خارجی، مدتهاست در فراز و نشیب برگزاری مسابقات لیگ کشتی آزاد و فرنگی قرار داشت که در نهایت موفق به برگزاری این رقابتها شد. این در حالیست که برنامه‌های مهم سازمان لیگ در سالجاری هنوز تمام نشده و باید به زودی تدارکات برپایی رقابتهای جام باشگاه‌های جهان را انجام دهد.

بر این اساس سازمان لیگ کشتی تقویم پیشنهادی سال ۱۴۰۲ رقابت‌های لیگ را به شرح زیر اعلام کرد: