به گزارش خبرنگار مهر، مجید آذر مهری صبح دوشنبه در مراسم توزیع نمادین اهدای ۴۴ سبد حمایتی که دادستان استان و رؤسای انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه خراسان جنوبی نیز حضور داشتند با تبریک چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: توزیع ۴۴۰ سبد حمایتی با همکاری خیرین و انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب در همه شهرستان‌های خراسان جنوبی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در این مراسم به شکل نمادین پیش بینی توزیع ۴۴ بسته حمایتی بین خانواده‌های زندانیان مرکز استان شده است، افزود: از ابتدای سال جاری خدمات قابل توجه‌ای به خانواده زندانیان استان شده است.

به گفته وی از ابتدای سال تاکنون به هزار و ۳۵۱ خانواده زندانی خراسان جنوبی سه هزار و ۸۴۶ مورد کمک نقدی و غیر نقدی به ارزش حدود ۳۶۷ میلیون تومان شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت چهار هزار و ۳۹۰ سبد حمایتی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان در بین خانواده زندانیان خراسان جنوبی توزیع شده است.

معاون اداره کل زندان‌های خراسان جنوبی عنوان داشت: در این مدت ۶۵ دوره آموزشی مشاوره و… برای این خانواده‌ها برگزار شده و برای ۱۵۴ نفر از اعضای خانواده زندانیان استان در حرفه‌های مختلف اشتغالزایی شده است که ماهیانه حدود ۳۵ میلیون تومان درآمد دارند.

آذر مهری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری ۷۶۴ بازدید توسط مدیرکل، معاونین و رؤسای ادارات شهرستان‌های خراسان جنوبی انجام شده و ۴۷۶ مورد بازدید هم توسط انجمن حمایت از خانواده زندانیان خراسان جنوبی انجام شده است.

به گفته وی همچنین برای آزادی ۱۰۹ زندانی ۵۸ میلیون و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و در قالب اجرای طرح شجره فولاد ۱۲۲ نفر از پرسنل این اداره کل ماهانه مبلغی برای کمک به خانواده زندانیان پرداخت می‌کنند.

وی در ادامه گفت: در این مدت ۱۰۸ نفر از خانواده زندانیان برای دریافت تسهیلات به کمیته امداد و بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و ۲۰۹ جلسه صلح و سازش هم در کمیته صلح و سازش این اداره کل برگزار شده است.