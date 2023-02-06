برگزاری نمایشگاه گردشگری از فردا/پیشنهاد لغو روادید با ۵۰ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سی و ششمین‌نمایشگاه ملی صنایع دستی عصر امروز در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی در حال برگزاری است.

در این نشست علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: این نمایشگاه از فردا به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار می‌شود. همچنین این نمایشگاه در شرایطی برگزار می‌شود که بعد از بیماری کرونا شروع آرامش بخش تری را دارد. وضعیت کشور در چند ماه اخیر به گونه‌ای بوده که صنعت گردشگری نیز از پیامدهای آن مصون نبوده است.

وی گفت: به علت شرایطی که وجود داشت برخی از نمایشگاه‌ها امکان برگزاری نداشتند اما نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری با فضایی دو برابر قبل برگزار می‌شود و این اتفاق میسر مگر با همکاری همه دستگاه‌ها و رسانه‌ها و فعالان نشد.

وی گفت: این نمایشگاه در ۱۵ سالن با فضای ۶۰ هزار مترمربعی برگزار می‌شود. گردشگری موضوعی و گردشگری در دسترس پذیر و گردشگری سلامت رویکرد این دوره از نمایشگاه بوده است. ۷۰ هزار مرکز دارای مجوز گردشگری سلامت حضور خواهند داشت.

معاون گردشگری کشور گفت: مشارکت کنندگان خارجی چه در قالب مشارکت کنندگان غرفه دار یا افرادی که برای بازدید به این نمایشگاه می آیند امسال رنگ و بوی دیگری را به نمایشگاه می‌دهند. ۲۰۰ شرکت کننده خارجی از ۴۷ کشور در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند.

وی بیان کرد: یکی از محورهای نمایشگاه نشان دادن ظرفیت‌های گردشگری در پهنه ایران بزرگ است به همین دلیل برخی از سالن‌ها با نگاه استان محور حضور خواهند داشت.

شالبافیان بیان داشت: کشورهایی از جمله ترکیه، قطر، عراق، ژاپن، اندونزی، تاجیکستان، مالزی، هندوستان، ونزوئلا، قزاقستان و روسیه در نمایشگاه غرفه دارند. اگر می‌خواهیم نمایشگاه را بین المللی برگزار کنیم باید از بخش خصوصی آن کشورها نیز دعوت کنیم. همچنین از کشورهای عمان، روسیه، ترکیه، افغانستان، امارات، آذربایجان، ارمنستان، لبنان، لیبی، الجزایر، چین، قزاقستان وگرجستان هیأت هایی به ایران می آیند.

وی افزود: برخی از برنامه‌های ما در راستای مبارزه با ایران هراسی؛ جنبه ایجابی دارد مانند پیشنهاد لغو روادید با ۵۰ کشور. بازارهای نوظهور زیادی وجود دارد که پتانسیل‌های جمعیتی و درآمد مناسبی را دارند برخی از اینها کشورهای همسایه هستند. این موضوع به نهادهای ذی ربط ارائه شده است. البته پیشنهاد وزارتخانه برای لغو روادید؛ منبعث از بازدید رئیس جمهور از وزارت میراث فرهنگی بود.

معاون گردشگری کشور گفت: مصوبه‌ای که تحت عنوان صادرات محسوب شدن درآمد حاصل از گردشگری ورودی اخذ شد؛ اقدام حمایتی بود. تا اگر باز هم تورهای ورودی لغو شد؛ مورد حمایت قرار گیرند. در این نمایشگاه صندوق حمایت از صادرات حضور دارد. محور همکاری ما با آنها این است که خدمات گردشگری باید با خدمات صندوق ضمانت صادرات تطبیق پیدا کند.

شالبافیان در ادامه بیان کرد: یکی از محورهای نمایشگاه امسال نشان دادن ظرفیت‌های سرمایه گذاری در استان‌های مختلف بوده است. همچنین از حضور شهرداری‌ها به عنوان یکی از نقش آفرینان توسعه گردشگری استقبال شده است. در این نمایشگاه رونمایی از سامانه تقویم رویدادها انجام می‌شود. استان‌ها نسبت به احصای رویدادها با زمان‌مشخص مکلف شده‌اند و در قالب سامانه قابل مشاهده است.