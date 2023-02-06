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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۲۱:۵۳

لیگ برتر بسکتبال؛

برتری شهرداری گرگان و ذوب آهن در مصاف با کاله و نفت

برتری شهرداری گرگان و ذوب آهن در مصاف با کاله و نفت

مرحله دوم مقدماتی لیگ برتر بسکتبال با برگزاری ٦ دیدار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، هفته اول مرحله ی مقدماتی دوم لیگ برتر بسکتبال کشور با برگزاری شش بازی در سه گروه به پایان رسید.

نتایج گروه A
شهرداری گرگان ۷۶_ پالایش نفت آبادان ۷۱
ذوب آهن اصفهان ۷۷ _ کاله مازندران ۷۵

نتایج گروه B
مهرام تهران ۶۵_نبوغ اراک۶۴
آویژه صنعت پارسا مشهد ۸۲_صنعت مس کرمان ۸۸

نتایج گروه C
صنعت مس رفسنجان ۹۱ _رعد پدافند هوایی تهران ۵۶
فولاد هرمزگان ۹۴ _توفارقان آذرشهر ۷۲

گروه A
۱–شهرداری گرگان_۲۳ بازی _۴۴ امتیاز
۲–ذوب آهن اصفهان _ ۲۳ بازی _۴۰ امتیاز
۳–کاله مازندران_ ۲۳ بازی _۳۸ امتیاز
۴–پالایش نفت آبادان_ ۲۳ بازی _۳۷ امتیاز

گروه B
۵–مهرام تهران_ ۲۳ بازی _۳۸ امتیاز
۶–صنعت مس کرمان_ ۲۳ بازی _۳۵ امتیاز
۷–آویژه صنعت پارسا مشهد_۲۳ بازی _۳۵ امتیاز
۸–نبوغ اراک_۲۳بازی _۳۳ امتیاز

گروه C
۹–فولاد هرمزگان_۲۳ بازی _۳۴
۱۰–صنعت مس رفسنجان_ ۲۳ بازی _۲۹ امتیاز
۱۱–رعد پدافند هوایی_ ۲۳ بازی _۲۶ امتیاز
۱۲–توفارقان آذرشهر_ ۲۳ بازی _۲۳ امتیاز

کد مطلب 5702468
زینب حاجی حسینی

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