برتری شهرداری گرگان و ذوب آهن در مصاف با کاله و نفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، هفته اول مرحله ی مقدماتی دوم لیگ برتر بسکتبال کشور با برگزاری شش بازی در سه گروه به پایان رسید.

نتایج گروه A

شهرداری گرگان ۷۶_ پالایش نفت آبادان ۷۱

ذوب آهن اصفهان ۷۷ _ کاله مازندران ۷۵

نتایج گروه B

مهرام تهران ۶۵_نبوغ اراک۶۴

آویژه صنعت پارسا مشهد ۸۲_صنعت مس کرمان ۸۸

نتایج گروه C

صنعت مس رفسنجان ۹۱ _رعد پدافند هوایی تهران ۵۶

فولاد هرمزگان ۹۴ _توفارقان آذرشهر ۷۲

گروه A

۱–شهرداری گرگان_۲۳ بازی _۴۴ امتیاز

۲–ذوب آهن اصفهان _ ۲۳ بازی _۴۰ امتیاز

۳–کاله مازندران_ ۲۳ بازی _۳۸ امتیاز

۴–پالایش نفت آبادان_ ۲۳ بازی _۳۷ امتیاز

گروه B

۵–مهرام تهران_ ۲۳ بازی _۳۸ امتیاز

۶–صنعت مس کرمان_ ۲۳ بازی _۳۵ امتیاز

۷–آویژه صنعت پارسا مشهد_۲۳ بازی _۳۵ امتیاز

۸–نبوغ اراک_۲۳بازی _۳۳ امتیاز

گروه C

۹–فولاد هرمزگان_۲۳ بازی _۳۴

۱۰–صنعت مس رفسنجان_ ۲۳ بازی _۲۹ امتیاز

۱۱–رعد پدافند هوایی_ ۲۳ بازی _۲۶ امتیاز

۱۲–توفارقان آذرشهر_ ۲۳ بازی _۲۳ امتیاز