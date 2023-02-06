به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی شامگاه دوشنبه در دیدار دبیرکل، دبیر استانی، شورای راهبردی و دبیران شهرستانی جمعیت حامیان انقلاب اسلامی اظهار کرد: یکی از رسالت خطیر و مهم تشکل‌های مردمی انقلابی در مقطع کنونی شفاف سازی گفتمان‌ها و چرایی وقوع انقلاب اسلامی به نسل جدید جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: به برکت انقلاب اسلامی در ۴۴ سال گذشته کارهای بزرگی در کشور صورت گرفته است که اصلاً قابل مقایسه با کارهای رژیم منحوس پهلوی و شاهان دوران گذشته نیست.

استاندار اردبیل با بیان اینکه با وجود کارهای بزرگ انجام شده زمینه برای کار و تلاش و خدمت بیشتر وجود دارد، تصریح کرد: به خاطر توطئه‌های رنگارنگ دشمنان قسم خورده و محاصره اقتصادی طولانی مدت از ناحیه استکبار جهانی هنوز نتوانسته ایم به آرمان‌های ترسیم شده انقلاب اسلامی جامعه عمل بپوشانیم.

عاملی روی کار آمدن دولت سیزدهم را همراه با افق خوبی برای عمران و آبادانی کشور توصیف کرد و افزود: امسال نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از ردیف‌های مختلف بودجه و یک هزار میلیارد تومان از تهاتر فروش نفت به استان تخصیص یافته است.

در این نشست دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی نیز اظهار کرد: حضرت امام (ره) در راستای اولویت دادن به حضور و نقش مردم در اداره نظام سیاسی کشور عنوان جمهوری اسلامی را برای نظام برگزیدند و تصریح کردند مسئله حفظ جمهوری اسلامی در این عصر و یا این وضعی که در دنیا مشاهده می‌شود از اهم واجبات عقلی و شرعی است.

علی کیهانیان ادامه داد: تفکیک جمهوریت از اسلامیت نظام و اسلامیت از جمهوریت می‌تواند لطمات جدی به پیکره نظام اسلامی وارد کند چرا که اگر نظام جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی‌ها، تهدیدات، بحران‌ها و فتنه گری های خارجی و داخلی محکم و استوار سر پای خود ایستاده است به خطر عدم جدایی این دو رکن رکین یعنی جمهوریت و اسلامیت است.

وی اضافه کرد: تلاش ما در جمعیت حامیان انقلاب اسلامی این است که از طریق روشنگری و بصیرت افزایی نگذاریم بین جمهوریت و اسلامیت شکاف و گسل ایجاد شود.

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی گفت: در راستای صیانت از ارکان نظام و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی بزرگترین شبکه نیروهای انقلاب توسط جمعیت حامیان انقلاب در حال شکل گیری است به طوریکه در ۳۱ مرکز استان و ۴۱۰ شهرستان، بخش نمایندگی استانی، شهرستانی جمعیت ایجاد شده که اقدام به جذب، سازماندهی و کادرسازی در سطوح مختلف اقشار جامعه می‌کند.

کیهانیان بیان کرد: در سطح استانی معاونان مترادف هیأت دولت و کارگروه‌ها مترادف کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی غیر از کمیسیون‌های اصل ۹۰، آئین نامه داخلی و تلفیق در نظر گرفته شده است که مسائل و مشکلات عرصه‌های مختلف را احصاء و در اختیار مسئولان مربوطه قرار می‌دهند.

وی با انتقاد از بلاتکلیفی پروژه بزرگ پتروشیمی اردبیل گفت: سال ۱۳۸۵ مردم ۶۲ هکتار و منابع طبیعی نزدیک به ۵۲ هکتار زمین به صورت رایگان در اختیار این پروژه قرار دادند تا برای ۳ هزار نفر از جوان و بیکاران استان شغل ایجاد شود که متأسفانه با گذشت نزدیک به ۱۶ سال از این اتفاق هنوز چیزی نصیب مردم استان نشده است.

در ادامه این جلسه مصطفی کریمی به عنوان دبیر جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان اردبیل معرفی شد.