شرکتهای دانش بنیان حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه با توجه به نامگذاری شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از فعالان حوزه دانش بنیان این مهم در دستور کار قرار گرفته است، ابراز داشت: هفت هزار شرکت دانش بنیان طی دولت سیزدهم در کشور تأسیس شده است.

وی ضمن بیان اینکه کمک به راه اندازی این شرکت‌ها و ارائه تسهیلات مناسب از جمله اقداماتی که برای حمایت از آنها صورت می‌گیرد، افزود: رویکرد توسعه این کسب و کارها و کمک به رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی آنها پیگیری می‌شود.

وزیر علوم ضمن بیان اینکه با حمایت‌های دولت ۱۱ هزار هسته فناور در کشور راه اندازی شده است، ابراز داشت: توجه به این امور یکی از راه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور محسوب می‌شود لذا در تلاشیم ضمن حمایت از آنها ارتباط دانشگاه و دانشجویان با صنایع بیشتر مرتبط کنیم تا دانش در کنار مهارت و تجربه بتواند منجر به پیشرفت و توسعه در کشور شود.

زلفی گل ضمن بیان اینکه مهمترین خدمات دولت در حوزه دانش بنیان ایجاد ۴۰ هزار شغل بخش دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری کشور بوده است، تصریح کرد: ایجاد اشتغال در حوزه دانش بنیان رویکرد مهمی که در دولت سیزدهم به طور جد پیگیری می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه طی سنوات اخیر به موضوعاتی نظیر هسته‌های دانش‌بنیان و دانش محور توجه بسیاری شده است، افزود: تبدیل ایده به تولید مهمترین رویکردی که از توسعه دانش بنیان‌ها دنبال می‌شود تا بتواند ضم حمایت از آنها موجبات ترقی و پیشرفت را در کشور فراهم کنند.