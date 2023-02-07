گلستانی ها با قدرت در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی بعدازظهر سه شنبه در جشن یاوران انقلاب در آق قلا اظهارکرد: امروز شاهد برگزاری برنامه های متنوعی هستیم که به مناسبت فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب در حال برگزاری است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان ادامه داد: دشمن نمی‌خواست ما پیروزی انقلاب اسلامی را را جشن بگیریم، اما امت همیشه بیدار انقلاب بار دیگر ثابت کردند که پای انقلاب و آرمان های نظام هستند.

ملک شاهکوهی افزود: امروز دانش آموزان همه با یک صدا آمدند تا این جشن را گرامی بدارند و ما در سپاه و بسیج طرح های مختلفی را کلنگ زنی یا به بهره برداری می‌رسانیم.

وی گفت: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال باشکوه تر از همیشه و دشمن شکن تر برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان ادامه داد: دستاورد های انقلاب اسلامی در حوزه عمرانی و زیرساخت های کشور قابل قیاس با هیچ حکومتی در تاریخ کشور نیست و باید این پیشرفت ها را برای نسل جوان بازگو کرد.