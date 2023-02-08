دیدار نبیه بری با علی باقری در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان امروز چهارشنبه در عین التینه (دفتر ریاست پارلمان لبنان) با «علی باقری کنی» معاون سیاسی وزیر امورخارجه ایران و رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین، دیدار کرد.

این دیدار با حضور مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت برگزار می‌شود و هنوز جزئیاتی از محتوای آن منتشر نشده است.

علی باقری معاون‌وزیرخارجه همچنین امروز با رهبران گروه‌های مقاومت فلسطینی در لبنان، دیدار و گفتگو کرده بود.

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز که صبح امروز که در مراسم افتتاح ساختمان جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور حضور داشت، با تبریک چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دهه مبارک فجر، در سخنانی خواستار ایجاد فضای مناسب برای بهبود روابط ایران و عربستان به عنوان یک ضرورت و نیاز امت اسلامی شد.