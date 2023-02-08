انگلیس جنگنده به اوکراین می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، دولت انگلیس در تکمیل پروژه جنگ افروزانه خود در اوکراین، در اندیشه ارسال جنگندههای خود به این کشور است.
در حالیکه «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در لندن به سر میبرد و مطابق با روال یک سال گذشته برای درخواست کمک نظامی راهی این سفر شده، برخی رسانهها اعلام کردند که وزارت دفاع انگلیس موضوع ارسال جنگندههای خود به اوکراین را در دست بررسی دارد.
در گزارشهای رسانهای که امروز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که وزارت دفاع انگلیس در ارزیابی خود قرار است به این نتیجه برسد که امکان ارسال چه جنگندههایی به ارتش اوکراین وجود دارد.
رئیس جمهور اوکراین که در لندن به سر میبرد، امروز در دیدار با نخست وزیر انگلیس خواهان تقویت کمکهای نظامی به این کشور شد. زلنسکی شرط پیروزی اوکراین در برابر روسیه و بازپس گیری سرزمینهای خود را ارسال مداوم سلاح از غرب به اوکراین عنوان کرد.
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