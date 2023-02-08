رای شکایت کاوه رضایی از باشگاه تراکتور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پرونده شکایت کاوه رضایی از باشگاه تراکتور تبریز، کمیته وضعیت بازیکنان با توجه به استدلال‌های مندرج در دادنامه و با عنایت به لزوم رعایت آثار فسخ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، ضمن اعتبار قرارداد کاوه رضایی با باشگاه تراکتور تبریز برای فصل ورزشی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، بازیکن مزبور را به دلیل فسخ قرارداد با باشگاه تراکتور، فاقد رابطه قراردادی تشخیص و ایشان را مشمول تبصره ماده ۶ مقررات نقل و انتقالات نمی‌داند. بدیهی است بازیکن فوق پس از پایان فصل مسابقاتی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و در اولین پنجره نقل و انتقالات می‌تواند نسبت به انعقاد قرارداد با باشگاههای فوتبال ایران اقدام کند.

در رای دیگر این کمیته آمده است: «با توجه به شکایت حسن اشجاری از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.»

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.