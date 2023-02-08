  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۹:۵۸

بازیکن آزاد نشد!

رای شکایت کاوه رضایی از باشگاه تراکتور اعلام شد

رای شکایت کاوه رضایی از باشگاه تراکتور اعلام شد

کمیته وضعیت رای شکایت کاوه رضایی از باشگاه تراکتور تبریز را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پرونده شکایت کاوه رضایی از باشگاه تراکتور تبریز، کمیته وضعیت بازیکنان با توجه به استدلال‌های مندرج در دادنامه و با عنایت به لزوم رعایت آثار فسخ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، ضمن اعتبار قرارداد کاوه رضایی با باشگاه تراکتور تبریز برای فصل ورزشی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، بازیکن مزبور را به دلیل فسخ قرارداد با باشگاه تراکتور، فاقد رابطه قراردادی تشخیص و ایشان را مشمول تبصره ماده ۶ مقررات نقل و انتقالات نمی‌داند. بدیهی است بازیکن فوق پس از پایان فصل مسابقاتی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و در اولین پنجره نقل و انتقالات می‌تواند نسبت به انعقاد قرارداد با باشگاههای فوتبال ایران اقدام کند.

در رای دیگر این کمیته آمده است: «با توجه به شکایت حسن اشجاری از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.»

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

کد مطلب 5704526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      درسته این بود رای شکایت باشگاه تراکتور از بازیکن خاطی خود که اقدام به فسخ قرارداد یکطرفه کرده بود را درج میکردی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها