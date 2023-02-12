تولید پنبه در فارس ۲۰ درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دهقان پور صبح دوشنبه در خصوص برداشت پنبه از مزارع فارس بیان کرد: امسال با اجرای برنامه‌های افزایش بهره‌وری تولید پنبه، میزان عملکرد این محصول در استان، به طور میانگین افزایش ۲۰ درصدی در مقایسه با سال‌های گذشته یافته است.

او با اشاره به سطح بیش از ۲۲ هزار هکتاری مزارع پنبه فارس در سال جاری، اظهار کرد: اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی، تهیه و توزیع بذرهای مرغوب و رصد و پایش آفات و بیماری‌ها در مزارع به منظور کسب پیش آگاهی برای مبارزه و مدیریت آفات از جمله اقدامات انجام شده در برنامه افزایش بهره‌وری تولید پنبه بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی فارس با بیان اینکه توسعه کشت پنبه در مناطقی که با محدودیت منابع آب و خاک مواجه هستیم، امکان پذیر است، ادامه داد: توسعه کشت پنبه می‌تواند در بهبود معیشت خانوار کشاورز در مناطق دچار تنش مثمر و اثر گذار باشد.

دهقان‌پور با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی فارس سیاست ایجاد زنجیره‌های ارزش و تولید را دنبال و حمایت می‌کند، عنوان کرد: در محصول پنبه این آمادگی وجود دارد که در کنار کارخانه‌های پنبه پاک کنی، کارخانه‌های روغن کشی نیز ایجاد شود، همچنین قابلیت استفاده از پنبه دانه در صنعت تولید خوراک دام نیز وجود دارد که با بستر سازی مناسب و اعطای تسهیلات از سرمایه گذاری در این بخش حمایت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه فارس از قطب‌های تولید پنبه در کشور به شمار می‌آید، خاطرنشان کرد: محصول پنبه تولیدی این استان از کیفیت مطلوبی برخوردار است و عمدتاً در شهرستان‌های داراب، فسا، زرین دشت، لارستان، استهبان، سروستان، اوز، خنج، گراش، جهرم، مهر، فراشبند و لامرد تولید می‌شود.