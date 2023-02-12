آغاز بازرسی از فدراسیون شطرنج پس از اظهار نظرهای نایب رئیس

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شطرنج این روزها به واسطه برخی اختلافات داخلی با حاشیه هایی مواجه شده است. این حواشی مربوط به اظهارات شادی پریدر نایب رئیس فدراسیون می شود که فدراسیون را و ریاستش را محکوم به عدم شفافیت مالی برای حضور در مسابقات و جوانان جهان در گرجستان، رقابت‌های رده‌های سنی آسیا در اندونزی و مسابقات مدارس آسیا در سریلانکا کرده است.

پریدر در سلسله استوری هایی که در اینستاگرام خود منتشر کرده بود، مدعی شده بود که فدراسیون از خانواده شطرنجبازان برای حضور در این رقابت ها مبالغی بیشتر از حد نصاب گرفته است.

در همین راستا بررسی و بازرسی لازم در فدراسیون شطرنج بر اساس اسناد و مدارک موجود آغاز شده است.

حسن تامینی رئیس فدراسیون شطرنج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: بازرسی از امروز آغاز شده و نتیجه را پس از نهایی شدن به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد.