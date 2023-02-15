بن والاس: انگلیس جنگنده به اوکراین ارسال نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی یف ایندیپندنت، وزیر دفاع انگلیس می گوید لندن در آینده نزدیک برنامه ای برای ارسال جنگنده به اوکراین ندارد.

«بن والاس» وزیر دفاع انگلیس امروز چهارشنبه در سخنانی عنوان کرد که در حال حاضر انگلیس به جای ارسال جت‌های جنگنده به اوکراین، بر این موضوع متمرکز است که آیا کی یف می‌تواند در درازمدت از خود دفاع کند یا خیر.

وزیر دفاع انگلیس در ادامه تاکید کرد که اگر دولت انگلیس قصد ارسال جت های جنگنده به اوکراین را داشته باشد، باید حدود ۲۰۰ نفر از اعضای نیروی هوایی سلطنتی را نیز برای این منظور در نظر بگیرد.

والاس در ادامه به جنگ افروزی های کشورهای غربی در اوکراین اشاره کرد وگفت که جامعه بین‌المللی تاکنون هزاران موشک زمین به هوا، پهپاد و موشک‌های دوربرد را در اختیار ارتش اوکراین قرار داده است که به لحاظ عملیاتی اثرات یکسانی در میدان نبرد دارند.

اظهارات وزیر دفاع انگلیس در حالی عنوان شد که پیش از این نیز دولت آلمان اعلام کرد فعلاً برنامه ای برای ارسال جت های جنگنده به اوکراین ندارد و اولویت فعلی غرب تضمین امنیت حریم هوایی اوکراین است، موضوعی که به کمک یک سامانه دفاع هوایی عملیاتی مجهز به مهمات کافی قابل حل است.