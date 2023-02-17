عملیات اجرایی تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر جمعه در حاشیه بازدید از تونل انتقال آب سد کانی سیب به دریاچه ارومیه اظهار کرد: عملیات اجرایی این تونل ۳۶ کیلومتری با تلاش همه جانبه به سرعت خاتمه یافته و مشکل مرمت بخشی از آن نیز رفع شده است.

استاندار آذربایجان غربی افزود: برای اجرای این تونل بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که هزار میلیارد تومان آن در دولت سیزدهم و با نگاه ویژه ریاست جمهور برای این طرح انجام شده است.

وی اضافه کرد: این عملیات اجرایی فاخر و عظیم با تلاش وزارت نیرو به اتمام رسیده و شاهد اتمام فاز یک انتقال آب مازاد از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه هستیم.

وی با بیان اینکه در فاز اول سالانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل می‌شود، ادامه داد: مجموع ای انتقالی از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که در پایان فازهای بعدی به این عدد خواهیم رسید.

دبیر کارگروه ملی احیای دریاچه با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور به اجرای این طرح گفت: پس از سفر آیت الله رئیسی به استان، اعتبارات لازم برای اجرای طرح به صورت کامل تخصیص یافت.

استاندار آذربایجان غربی افزود: در روزهای آتی و تا پایان سال شاهد افتتاح رسمی این طرح با حضور مقامات ارشد ملی خواهیم بود.

عملیات اجرایی تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه سال ۱۳۹۴ آغاز شده و در این مدت ۳۶ کیلومتر تونل حفاری شده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند احداث تونل سرعت گرفت و با وجود بروز مشکل در بخشی از تونل، در سریع‌ترین زمان ممکن روند احداث تونل به اتمام رسید.

پس از ورود آب از سد کانی سیب به تونل ۳۶ کیلومتری، آب به کانال ۱۱ کیلومتری وارد شده و پس از آن، از طریق گدارچای به پهنه دریاچه ارومیه می‌رسد.