محمد کعب عمیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سالانه مبلغی به اجاره بهای زمین‌های کشاورزی دولتی و هیئتی افزوده می‌شود که کشاورزان خوزستانی هیچ گونه مشکلی در پرداخت این هزینه ندارند.

وی گفت: با توجه به خشکسالی سال گذشته، کشاورزان خوزستانی به‌خصوص شهرهای شوش و کرخه در سال جاری هیچ گونه کشتی نداشته‌اند؛ همچنین با توجه به اینکه تنها منبع درآمد آنها از کشاورزی است برای آنها سخت بوده که هزینه اجاره بهای زمین سال گذشته و امسال را به‌صورت یکجا پرداخت کنند.

کعب عمیر افزود: بنابراین انتظار می‌رود که هزینه دریافت اجاره‌بهای زمین‌های کشاورزی در خوزستان به‌صورت تقسیطی انجام شود تا فشاری از لحاظ اقتصادی و معیشتی گریبانگیر قشر کشاورز نشود.

وی تصریح کرد: شهرستان‌های شوش و کرخه به عنوان قطب تولید محصولات راهبردی کشاورزی هستند که انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی به صورت ویژه پیگیر مشکلات کشاورزان این شهرستان‌ها باشد.