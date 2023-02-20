اعتبارات ارزش افزوده در استان بوشهر ۸۵ درصد افزایش یافت

محمد جواد رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال اعتبارات ارزش افزوده و عوارض آلایندگی طی ۹ ماهه سال جاری در استان بوشهر وصول شده است.

وی اضافه کرد: از مجموع این ۲۲ هزار میلیارد ریال، ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به شهرداری‌ها و ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال نیز به دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری استان بوشهر پرداخت شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر با اشاره به افزایش ۸۵ درصدی اعتبارات تخصیص از محل ارزش افزوده در سال جاری بیان کرد: سال قبل در این مدت اعتبارات این بخش ۱۲ هزار میلیارد ریال بود.

وی افزود: بخش عمده منابع مالی ارزش افزوده از واحدهای بزرگ صنعتی و پتروشیمی به‌ویژه در جنوب استان تأمین می‌شود.