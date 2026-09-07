یک دهه بلاتکلیفی؛ رانش زمین در تلخاب همچنان جان مردم را تهدید می کند

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: تلخاب از توابع شهرستان بدره، سال‌هاست که با تهدید رانش زمین روبرو است و این معضل کهنه، هر سال با آغاز بارندگی ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند و ساکنان روستا را با نگرانی دائمی روبرو ساخته که شاید این بار، باران‌های سیل‌آسا فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد و زندگی آنان را برای همیشه از این دیار کوچ دهد.

۱۰ سال از روزی می‌گذرد که زمین در این روستا، آرامش را از مردم گرفت و ترک‌هایی که بر دیوار خانه‌ها و کوچه‌ها نشست، نشان از ناپایداری زمین داشت و مردم یکباره دریافتند زیر پایشان امن نیست و هر لحظه ممکن است خانه‌هایشان فرو بریزد.

باید گفت علارغم گذشت یک دهه، هنوز تکلیف بسیاری از منازل در معرض خطر روشن نشده و اهالی، میان امید و ناامیدی سرگردانند و هر سال با شروع فصل بارش، دلشان برای خانه‌هایشان بیشتر می‌تپد که این بلاتکلیفی، بزرگترین دغدغه ساکنان این روستا محسوب می‌شود.

این بار اما با نزدیک شدن به فصل باران، مسئولان استانی و شهرستانی پای کار آمده‌اند تا برای جابجایی منازل در معرض خطر چاره‌ای بیندیشند و شاید این بار، تصمیمات جدی‌تری گرفته شود که بتواند پس از یک دهه انتظار، تکلیف خانه‌های در معرض خطر را روشن کند و نگرانی اهالی را به حداقل برساند.

حالا مردم چشم به راه عملی شدن وعده‌ها هستند تا ببینند این بار، تدبیر مسئولان به سرانجام می‌رسد و آیا بلاتکلیفی یک دهه به پایان خواهد رسید یا همچون سال‌های گذشته، تنها به وعده‌هایی بر کاغذ بسنده می‌شود.

جابجایی منازل در معرض خطر روستای تلخاب ضروری است

فرماندار شهرستان بدره، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت روستای تلخاب، اظهار داشت: با نزدیک شدن به فصل بارش، خطر تشدید رانش زمین در این روستا افزایش یافته و ضرورت جابجایی منازل در معرض خطر، بیش از پیش احساس می‌شود.

سعید شهبازی افزود: هرگونه تأخیر در اقدامات پیشگیرانه، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای ساکنان این منطقه به همراه داشته باشد؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید هرچه سریع‌تر نسبت به شناسایی و انتقال خانواده‌های در معرض خطر اقدام کنند.

شهبازی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف خانه‌های آسیب‌دیده و واگذاری زمین به افراد واجد شرایط از محل طرح نهضت ملی مسکن، در دستور کار قرار گرفته، بیان کرد: پیگیری‌های لازم برای تسریع در این فرایند در حال انجام است.

فرماندار بدره تأکید کرد: فرمانداری با همکاری دستگاه‌های استانی و شهرستانی، تلاش خواهد کرد تا پیش از آغاز بارش‌های زمستانی، اقدامات لازم برای جابجایی منازل در معرض خطر به نتیجه برسد و مشکلات مردم این روستا کاهش یابد.

۲۳ واحد مسکونی در تلخاب تهدید جانی دارد

مدیرکل دفتر فنی استانداری ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به باقی‌ماندن ۲۳ واحد مسکونی در محدوده خطر رانش زمین روستای تلخاب، اظهار داشت: تعیین تکلیف هرچه سریعتر این واحدها، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است؛ زیرا ادامه سکونت در این خانه‌ها، به ویژه با آغاز فصل بارندگی، تهدید جانی جدی برای ساکنان به همراه خواهد داشت.

مجید عسگری هشدار داد: هرگونه تأخیر در جابجایی این خانواده‌ها غیرقابل‌قبول است و دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی کامل، هرچه سریع‌تر نسبت به انتقال آنان به مناطق امن اقدام کنند تا شاهد بروز حادثه‌ای تلخ نباشیم.

عسگری از مردم خواست که با مسئولان همراهی کنند و تأکید کرد: تنها راه حفظ جان اهالی، ترک محدوده خطر و انتقال به مناطق امن است؛ دستگاه‌های اجرایی نیز آمادگی کامل برای ارائه خدمات و تسهیلات لازم به خانواده‌های جابجاشده را دارند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری ایلام در پایان تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی با تمام توان پای کار هستند و تلاش می‌کنند تا پیش از وقوع بارش‌های شدید، مشکل این ۲۳ واحد باقی‌مانده را نیز حل کرده و مردم را از این نگرانی خارج کنند.

واگذاری زمین به خانوار تلخاب در دستور کار است

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت منازل در معرض خطر این روستا، اظهار داشت: بر اساس اختیارات موجود، واگذاری زمین به افراد واجد شرایط در دستور کار قرار گرفته است.

جعفر رفیعی افزود: بر اساس ضوابط طرح نهضت ملی مسکن، متقاضیان برای دریافت زمین، باید چهار شرط اصلی را داشته باشند که شامل فاقد سابقه مالکیت خصوصی، متأهل بودن، سرپرست خانوار بودن و داشتن ۵ سال سابقه سکونت در روستا است.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام تأکید کرد: برای تسریع در فرایند واگذاری زمین به خانواده‌های در معرض خطر، همه اقدامات لازم انجام می‌شود و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، تکلیف این ۲۳ خانوار هرچه سریع‌تر روشن خواهد شد.

رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی، جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه برای ساکنان این روستا است که با همراهی خود مردم، این فرایند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید.

با توجه به وضعیت بحرانی روستای تلخاب و باقی‌ماندن ۲۳ واحد مسکونی در محدوده خطر، ضروری است که مسئولان هرچه سریع‌تر نسبت به جابجایی ساکنان و واگذاری زمین اقدام کنند و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تکلیف این خانواده‌ها را روشن سازند تا پیش از وقوع بارش‌های شدید و تشدید رانش زمین، شاهد حادثه‌ای جبران‌ناپذیر نباشیم و مردم این روستا بتوانند با آرامش بیشتری زندگی کنند.