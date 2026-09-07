به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی صبح دوشنبه در جلسه شورای مسکن سمنان در محل اداره کل با تشریح آخرین وضعیت آمادهسازی اراضی نهضت ملی مسکن در استان سمنان، تأمین زمین و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز را از مراحل مهم اجرای این طرح دانست و اظهار کرد: در حال حاضر عملیات آمادهسازی ۴۴۵ هکتار از اراضی در حوزه اداره کل راه و شهرسازی استان در حال انجام است.
وی ادامه داد: این اراضی در ۱۳ سایت مسکونی در شهرهای مختلف استان قرار گرفته و عملیات اجرایی هر سایت بر اساس شرایط پروژه و برنامه زمانبندی آن دنبال میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: سایت ۳۵ هکتاری شهمیرزاد، هشت هکتاری مهدیشهر، ۲۲ هکتاری ایوانکی، هشت هکتاری لجران گرمسار، ۴.۹ هکتاری آرادان، ۲.۵ هکتاری کلاته رودبار، ۳.۷ هکتاری دیباج، ۱۷.۷ هکتاری امیریه دامغان، ۴۸ هکتاری دامغان، ۵۵ هکتاری سوکان، ۲۰۵ هکتاری سمنان، ۱۲.۶ هکتاری کوهسار سمنان و ۲۳ هکتاری نور سمنان در مجموع ۴۴۵ هکتار از اراضی در حال آمادهسازی را شامل میشوند.
حسینی طباطبایی با اشاره به روند اجرای عملیات در این سایتها بیان کرد: میکوشیم با پیشبرد عملیات آمادهسازی، بستر لازم برای آغاز و ادامه پروژههای ساختمانی فراهم شده و متقاضیان در کوتاهترین زمان ممکن از واحدهای مسکونی بهرهمند شوند.
وی همچنین از قرار گرفتن دو سایت دیگر در آستانه ورود به مرحله اجرایی خبر داد و افزود: سایت ۵۹ هکتاری دامغان و سایت ۵۲ هکتاری مهدیشهر در حال حاضر مراحل قانونی و مناقصه انتخاب پیمانکار را طی میکنند و پس از تکمیل این فرآیند، عملیات آمادهسازی آنها آغاز خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان اعلام کرد: تفاهمنامه آمادهسازی اراضی ۲۰ هکتاری کرند و ۷.۶ هکتاری دامغان نیز ابلاغ شده و پس از انجام هماهنگیهای لازم، عملیات اجرایی این دو محدوده بهزودی آغاز میشود.
حسینی طباطبایی در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین زیرساختهای این سایتها خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۸۴ میلیارد تومان از محل منابع صندوق ملی مسکن به حساب دستگاههای خدمات رسان واریز شده است تا شبکههای زیربنایی مورد نیاز متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژهها اجرا و تکمیل شود.
نظر شما