زلزله ۳.۵ ریشتری دانسفهان قزوین را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر،زمینلرزهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر صبح امروز دوشنبه، شانزدهم شهریورماه، حوالی دانسفهان در استان قزوین را لرزاند.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه ساعت ۷:۳۱:۴۷ صبح امروز در حوالی دانسفهان در شهرستان بوئینزهرا به وقوع پیوست.
این زمینلرزه در عمق ۷ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۳۵.۶۳۰ درجه عرض شمالی و ۴۹.۷۲ درجه طول شرقی ثبت شده است.
بر اساس اطلاعات مرکز لرزهنگاری کشوری، این زمینلرزه در محدوده دانسفهان استان قزوین رخ داده است.
تا زمان تنظیم این خبر، گزارشی از خسارتهای احتمالی این زمینلرزه اعلام نشده است.
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