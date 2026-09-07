تولیدی جوراب مردانه کجاست؟ جی وی دی ساکس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جوراب مهیار یکی از برندهای شناخته‌شده بازار جوراب ایران است و خریداران عمده برای تهیه محصولات این برند، علاوه بر شناخت محل تولید، به دنبال یک مرکز معتبر برای خرید هستند. در این مطلب ضمن بررسی محل فعالیت تولیدی مهیار، جی وی دی ساکس به‌عنوان نماینده اصلی جوراب مهیار و بوگارو معرفی شده و درباره قیمت جوراب مردانه بوگارو، خرید جوراب عمده و نحوه ارتباط با جی وی دی اطلاعات کاملی ارائه شده است.

اگر برای خرید جوراب مهیار به دنبال محل تولید یا یک مرکز معتبر برای تهیه محصولات این برند هستید، احتمالاً نام جی وی دی ساکس (JVD Socks) را در بازار جوراب تهران شنیده‌اید. جی وی دی به‌عنوان نماینده اصلی و مرکز عرضه جوراب مهیار و بوگارو، امکان دسترسی فروشندگان و خریداران عمده به محصولات این دو برند را فراهم کرده است. به همین دلیل بسیاری از فروشگاه‌داران به جای جست‌وجوی پراکنده در بازار، برای تهیه جوراب عمده مهیار و بررسی قیمت جوراب مردانه بوگارو سراغ مراکز تخصصی پخش می‌روند. جی وی دی ساکس با تمرکز بر بازار عمده جوراب، مجموعه‌ای از مدل‌های مردانه و سایر محصولات جوراب را برای فروشندگان فراهم کرده و از طریق وب‌سایت jvdsocks.ir و شماره ۰۹۱۲۴۱۱۷۰۲۷ امکان ارتباط و استعلام موجودی و قیمت روز را در اختیار خریداران قرار داده است.

تولیدی جوراب مهیار کجاست؟

یکی از سؤالات پرتکرار خریداران این است که تولیدی جوراب مهیار کجاست. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این مجموعه، شرکت پوشاک مهیار در شهر صنعتی زنجان فعالیت داشته و سابقه فعالیت آن به دهه ۶۰ شمسی بازمی‌گردد. این مجموعه در حوزه تولید پوشاک فعالیت داشته و جوراب نیز یکی از محصولات شناخته‌شده آن در بازار بوده است.

اما برای یک فروشنده، دانستن محل کارخانه همیشه به معنای بهترین مسیر برای خرید نیست. وقتی هدف، خرید تعداد مشخصی جوراب برای فروشگاه یا تأمین موجودی یک مغازه است، دسترسی به یک نماینده یا مرکز عرضه معتبر می‌تواند فرآیند خرید را بسیار ساده‌تر کند.

به همین دلیل جی وی دی ساکس به‌عنوان نماینده اصلی جوراب مهیار، یکی از مسیرهای مناسب برای فروشندگانی است که قصد تهیه محصولات این برند را به صورت عمده دارند.

در واقع، خریدار لازم نیست برای هر مدل یا برند، به دنبال تأمین‌کننده جداگانه بگردد. مراجعه به یک مرکز تخصصی پخش جوراب این امکان را ایجاد می‌کند که مدل‌های مختلف بررسی و بر اساس نیاز فروشگاه انتخاب شوند.

جی وی دی؛ نماینده اصلی جوراب مهیار

وقتی صحبت از خرید جوراب مهیار در بازار عمده می‌شود، موضوع اعتبار تأمین‌کننده اهمیت زیادی دارد. فروشنده‌ای که برای مغازه خود کالا تهیه می‌کند، فقط به دنبال یک محصول نیست؛ بلکه به موجودی، قیمت، تنوع و امکان تأمین مجدد نیز توجه می‌کند.

جی وی دی ساکس با فعالیت در بازار جوراب تهران، به‌عنوان نماینده اصلی جوراب مهیار امکان دسترسی خریداران به محصولات این برند را فراهم کرده است. این موضوع برای فروشگاه‌هایی که جوراب مهیار را در سبد محصولات خود قرار داده‌اند اهمیت زیادی دارد. زیرا زمانی که یک مدل فروش خوبی داشته باشد، امکان تهیه مجدد آن می‌تواند یکی از عوامل مهم در ادامه فروش باشد.

از طرف دیگر، خریدار عمده معمولاً به یک مدل خاص محدود نیست. ممکن است در کنار جوراب مهیار، به دنبال جوراب مردانه بوگارو، جوراب‌های اسپرت، مچی، نیم‌ساق یا مدل‌های دیگر نیز باشد. وجود تنوع در یک مرکز پخش باعث می‌شود تأمین کالا برای فروشگاه راحت‌تر انجام شود.

نماینده اصلی جوراب بوگارو در تهران

در کنار جوراب مهیار، بوگارو نیز از برندهایی است که مورد توجه فروشندگان جوراب مردانه قرار دارد. به همین دلیل یکی از موضوعات مورد جست‌وجوی خریداران، قیمت جوراب مردانه بوگارو است.

جی وی دی ساکس به‌عنوان نماینده اصلی و مرکز عرضه جوراب بوگارو، امکان تهیه این محصولات را برای خریداران عمده فراهم کرده است.

قیمت جوراب مردانه بوگارو بسته به مدل، نوع جوراب، بسته‌بندی، تعداد خرید و شرایط بازار می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین بهتر است خریداران برای اطلاع از قیمت دقیق، موجودی همان روز را استعلام کنند.

در خرید عمده، اختلاف قیمت حتی در تعدادهای بالا می‌تواند روی حاشیه سود فروشگاه تأثیر بگذارد. به همین دلیل فروشندگان حرفه‌ای معمولاً قبل از ثبت سفارش، علاوه بر قیمت، نوع بسته‌بندی، تعداد موجود در هر بسته و مدل‌های قابل سفارش را نیز بررسی می‌کنند.

تولیدی جوراب مردانه کجاست ؟

نمی‌توان برای تمام مدل‌های بوگارو یک قیمت ثابت در نظر گرفت. جوراب‌های مردانه در مدل‌های مختلف تولید می‌شوند و عواملی مانند نوع بافت، ضخامت، طرح، اندازه، نوع بسته‌بندی و تعداد خرید می‌توانند قیمت نهایی را تغییر دهند.

برای مثال ممکن است یک فروشنده به دنبال جوراب مردانه ساده برای فروش روزمره باشد و فروشنده دیگری مدل‌های طرحدار یا اسپرت را ترجیح دهد. به همین دلیل قیمت جوراب مردانه بوگارو بهتر است به‌صورت روزانه و بر اساس مدل موردنظر استعلام شود.

جی وی دی ساکس نیز برای خریدارانی که قصد تهیه محصولات مهیار و بوگارو را دارند، امکان ارتباط مستقیم و دریافت اطلاعات مربوط به قیمت و موجودی را فراهم کرده است.

شماره تماس جی وی دی: ۰۹۱۲۴۱۱۷۰۲۷

چرا خرید جوراب مهیار و بوگارو از نماینده اصلی اهمیت دارد؟

در بازار عمده، خرید از یک مرکز معتبر فقط به معنای پرداخت مبلغ کمتر نیست. موضوع اصلی این است که فروشنده بداند کالایی که دریافت می‌کند، از یک مسیر مشخص و قابل اعتماد تأمین شده است.

خرید از نماینده اصلی می‌تواند مزایایی مانند دسترسی بهتر به محصولات، امکان اطلاع از موجودی، دریافت قیمت روز و سهولت در سفارش مجدد داشته باشد.

برای فروشنده‌ای که یک برند خاص را در فروشگاه خود عرضه می‌کند، این موضوع اهمیت زیادی دارد. اگر یک مدل به فروش خوبی برسد، تأمین دوباره همان کالا یکی از نیازهای اصلی فروشگاه خواهد بود.

به همین دلیل انتخاب یک مرکز تخصصی برای تأمین جوراب می‌تواند در مدیریت موجودی فروشگاه نیز مؤثر باشد.

جوراب مهیار و بوگارو برای چه فروشندگانی مناسب هستند؟

فروشندگان جوراب، فروشگاه‌های پوشاک، پخش‌کنندگان شهرستانی، آنلاین‌شاپ‌ها و فعالان بازار عمده می‌توانند از تأمین مستقیم محصولات مهیار و بوگارو استفاده کنند.

جوراب یکی از کالاهای مصرفی در حوزه پوشاک است و تنوع مدل، رنگ و قیمت نقش مهمی در فروش آن دارد. به همین دلیل فروشنده‌ای که سبد متنوعی از جوراب‌های مردانه داشته باشد، می‌تواند برای گروه‌های مختلف مشتریان محصول مناسب ارائه کند.

خرید جوراب عمده از جی وی دی ساکس

یکی از ویژگی‌های مهم جی وی دی ساکس تمرکز بر بازار جوراب عمده است. فروشنده‌ای که قصد خرید عمده دارد معمولاً به دنبال مرکزی است که علاوه بر یک محصول، تنوع بیشتری در اختیارش قرار دهد.

در جی وی دی، خریداران می‌توانند برای تهیه جوراب مهیار و بوگارو و همچنین بررسی سایر مدل‌های جوراب، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

این موضوع به‌خصوص برای فروشندگانی که قصد شارژ مداوم فروشگاه خود را دارند اهمیت دارد؛ زیرا تأمین‌کننده‌ای که بتواند در سفارش‌های بعدی نیز محصولات مورد نیاز را ارائه کند، همکاری بلندمدت‌تری ایجاد خواهد کرد.

برای مشاهده محصولات و ارتباط با مجموعه می‌توانید به jvdsocks.ir مراجعه کنید یا با شماره ۰۹۱۲۴۱۱۷۰۲۷ تماس بگیرید.

جوراب مهیار و بوگارو را از کجا تهیه کنیم؟

اگر سؤال شما این است که تولیدی جوراب مردانه کجاست ؟ ، اطلاعات موجود محل فعالیت تولیدی مهیار را در زنجان معرفی می‌کند؛ اما برای خرید و تأمین عمده، فروشندگان می‌توانند از مسیر نمایندگان و مراکز عرضه معتبر استفاده کنند.

جی وی دی ساکس به‌عنوان نماینده اصلی جوراب مهیار و بوگارو، یکی از مراکز فعال برای تأمین این محصولات در بازار تهران است و فروشندگان می‌توانند برای دریافت اطلاعات مربوط به مدل‌ها، موجودی و قیمت روز با این مجموعه در ارتباط باشند.

همچنین برای افرادی که به دنبال قیمت جوراب مردانه بوگارو هستند، توصیه می‌شود قیمت را بر اساس مدل و موجودی روز استعلام کنند؛ زیرا قیمت محصولات عمده می‌تواند بر اساس شرایط بازار و نوع کالا تغییر کند.

آدرس بازار جی وی دی:

آدرس:بازار بزرگ تهران - خیابان خیام شمالی -کوچه کربلایی - پاساژ ستاره -پلاک ۷

شماره تماس: ۰۹۱۲۴۱۱۷۰۲۷

وب‌سایت: jvdsocks.ir