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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

طی ۲۴ ساعت گذشته؛

سومین پهپاد جاسوسی عربستان هم ساقط شد

سومین پهپاد جاسوسی عربستان هم ساقط شد

نیروهای مسلح یمن از ساقط شدن سومین پهپاد جاسوسی دشمن سعودی بر فراز این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یک پهپاد جاسوسی دیگر از نوع وینگ لونگ ۲ متعلق به دشمن سعودی حین اجرای مأموریت بر فرار استان البیضا ساقط شد.

این سومین پهپاد ساقط شده توسط نیروهای مسلح یمن طی ۲۴ ساعت گذشته است.

صبح امروز نیز نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که یک فروند پهپاد جاسوسی عربستان سعودی از نوع سی اچ ۴ را حین اجرای مأموریت بر فراز مناطق خب و الشعف واقع در استان الجوف با سلاح مناسب، ساقط کردند.

شب گذشته نیز سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یک پهپاد هنگام انجام مأموریت‌های خصمانه در آسمان استان تعز با یک سلاح مناسب هدف قرار گرفته و سرنگون شد.

وی افزود: نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند متعال یک پهپاد مسلح جاسوسی دشمن سعودی از نوع «وینگ لونگ ۲» را هنگام ماموریت خصمانه بر فراز شمال غرب مقبنه در استان تعز با سلاح مناسب هدف قرار داده و ساقط کردند.

کد مطلب 6939913

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