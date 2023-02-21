توقیف کامیون حامل ۸۵ راس دام قاچاق در دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دلاور القاصی مهر گفت: مأموران انتظامی شهرستان دهلران حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از کامیون تعداد ۸۵ رأس دام که فاقد هرگونه مجوز از اداره دامپزشکی بودند، کشف شد.

فرمانده انتظامی ایلام با اشاره به اینکه ارزش ریالی دام قاچاق ۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تاکید کرد: در این رابطه ۲ نفر دستگیر و کامیون حامل احشام در اجرای دستور مقام قضائی توقیف شد.

سردار القاصی مهر با تاکید بر اینکه مبارزه بی امان با قاچاق از اولویت‌های پلیس در استان است، اضافه کرد: پلیس با کسانی که بخواهند با اقدامات خود باعث برهم زدن نظام اقتصادی شوند قاطعانه برخورد می‌کند.