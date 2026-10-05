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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۸

قائمی‌نژاد: ۱۳ خرده‌فروش مواد مخدر در اسفراین دستگیر شدند

قائمی‌نژاد: ۱۳ خرده‌فروش مواد مخدر در اسفراین دستگیر شدند

اسفراین- فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از دستگیری ۱۳ خرده‌فروش مواد مخدر و کشف بیش از ۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در اجرای طرح «آرامش در شهر و امید به زندگی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، محمدرضا قائمی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای ارتقای امنیت و آرامش شهروندان و پاکسازی مناطق آلوده و جرم‌خیز، طرح «آرامش در شهر و امید به زندگی» به مدت ۷۲ ساعت با حضور مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان‌های تابعه اجرا شد که در نتیجه آن ۱۳ خرده‌فروش مواد مخدر در پاتوق‌های خود شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه مأموران با هماهنگی قضائی و در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۷ کیلو و ۱۸۶ گرم انواع مواد مخدر، مقادیری قرص مخدر و اقلام ممنوعه کشف کردند، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6968106

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