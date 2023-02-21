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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۵۳

اجرای طرح «مردم یاری» در هنگ مرزی سرخس

اجرای طرح «مردم یاری» در هنگ مرزی سرخس

سرخس ـ فرمانده هنگ مرزی سرخس گفت: تیم پزشکی هنگ مرزی سرخس با هدف توجه به مناطق محروم مرزی و استیفای حقوق مرزنشینان، طرح «مردم یاری» را در روستاهای محروم شهرستان سرخس، اجرا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمودی اظهار کرد: در این طرح با بهره گیری از پزشکان عمومی، دندانپزشک، اورژانس، روانپزشک و مراجعه به مدارس، مساجد و منازل، نسبت به ویزیت مردم مناطق محروم اقدام شد.

فرمانده هنگ مرزی سرخس افزود: همچنین اهدای بسته‌های بهداشتی و کتاب‌های آموزشی گامی درجهت سلامت و بهداشت مرزنشینان بود.

وی توجه به سلامت مرزبانان و مرزنشینان را از دغدغه‌های مهم و جدی ذکر کرد و افزود: اجرای برنامه‌های مستمر بهداشتی و پیشگیری از شیوع همه گیری در یگان‌های مرزی و مناطق صعب المعیشه از برنامه‌های در دستور کار است.

کد مطلب 5714256

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