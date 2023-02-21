اجرای طرح «مردم یاری» در هنگ مرزی سرخس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمودی اظهار کرد: در این طرح با بهره گیری از پزشکان عمومی، دندانپزشک، اورژانس، روانپزشک و مراجعه به مدارس، مساجد و منازل، نسبت به ویزیت مردم مناطق محروم اقدام شد.

فرمانده هنگ مرزی سرخس افزود: همچنین اهدای بسته‌های بهداشتی و کتاب‌های آموزشی گامی درجهت سلامت و بهداشت مرزنشینان بود.

وی توجه به سلامت مرزبانان و مرزنشینان را از دغدغه‌های مهم و جدی ذکر کرد و افزود: اجرای برنامه‌های مستمر بهداشتی و پیشگیری از شیوع همه گیری در یگان‌های مرزی و مناطق صعب المعیشه از برنامه‌های در دستور کار است.